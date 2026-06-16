وزش باد و افزایش شرجی در استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که تا اوایل وقت فردا (چهارشنبه)، با وزش باد شمال غربی بر روی دریا، سواحل و فراساحل استان مواج و از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعات آرام است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی این مدت گاهی وزش باد ملایم تا متوسط، افزایش شرجی و رطوبت هوا، غبار محلی و در برخی نقاط نیز مه صبحگاهی از پدیده های غالب پیش بینی می شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد و امروز در برخی نقاط بادوگردوخاک خواهد بود.

کارشناس اداره ل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد امروز شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۴ گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت و در مناطق جنوبی ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت و از صبح فردا غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتردرساعت پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا امروز در قسمت های شمالی و مرکزی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر و در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ و در فراساحل تا ۲۱۰ سانتی‌متر و از صبح فردا در همه مناطق ۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل ۱۵۰ سانتی متر خواهد بود.