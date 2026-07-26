حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که از اواخر وقت امروز (یکشنبه)، با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی بر روی دریا و وزش متناوب آن تا روز سه شنبه (بویژه در فراساحل شمالی و مرکزی استان)، در برخی ساعات خلیج فارس مواج خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ضمن اینکه در ساعاتی از وقت امروز و فردا (دوشنبه)، با رشد ابر در برخی نقاط (غالباً در ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی استان)، احتمال وقوع نایایداری های موقت جوی بصورت وزش تندباد لحظه ای همراه با گردوخاک، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی می شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر، در برخی نقاط شرقی و جنوبی با احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی و فردا در مناطق شمالی و مرکزی با احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا جنوب غربی گاهی جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۲ کیلومتردرساعت، از اواخر وقت امروز در سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر درساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا در سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر و از اواخر وقت امروز بتدریج ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی متر و در سواحل جنوبی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی متر و از فردا در فراساحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر خواهد بود.