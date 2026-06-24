به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدحسن محمودی،در جمع خبرنگاران، با تقدیر از برگزاری باشکوه همایش شیرخوارگان حسینی در نقاط مختلف شهرستان ورامین، اظهار داشت: این مراسم همزمان با نخستین جمعه ماه محرم در آستان مقدس امامزادگان، مساجد و میادین شهرستان برگزار شد و با استقبال گسترده بانوان مؤمن و ولایتمدار ورامینی همراه بود.

مسئول ستاد مراسم و مناسبت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین افزود: یکی از برنامه‌های معنوی و ریشه‌دار شهرستان در ایام محرم، قرائت زیارت ناحیه مقدسه در عصر روز عاشوراست که طی ۱۵ سال گذشته به‌صورت مستمر برگزار شده است.

وی با اشاره به جایگاه این زیارت در فرهنگ عاشورایی شیعیان گفت: زیارت ناحیه مقدسه در حقیقت مرثیه و روایت امام زمان (عج) از مصائب کربلا و شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش است که هر ساله با حضور عاشقان اهل بیت (ع) قرائت می‌شود.

محمودی خاطرنشان کرد: مراسم محوری قرائت زیارت ناحیه مقدسه روز پنجشنبه چهارم تیرماه همزمان با عصر عاشورای حسینی از ساعت ۱۷:۳۰ در آستان مقدس امامزاده زید ابوالحسن (ع) واقع در ضلع شرقی مسجد جامع تاریخی ورامین برگزار خواهد شد.

مسئول ستاد مراسم و مناسبت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین در پایان از عموم مردم مؤمن و عزاداران حسینی دعوت کرد با حضور در این مراسم معنوی، ارادت خود را به ساحت مقدس اهل بیت (ع) و مکتب عاشورا به نمایش بگذارند.