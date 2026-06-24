حمل یکسره ۶۴ هزار تن کنجاله سویا از خوزستان به سایر نقاط کشور

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدی بلوطکی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: برای نخستین بار در کشور و از زمان تأسیس شرکت پشتیبانی امور دام، این حجم از نهاده به صورت حمل یکسره به مقصد استان‌های هدف بارگیری شد.

وی ادامه داد: در این فرآیند همزمان با پهلوگیری کشتی و تخلیه محموله در بندر، پس از انجام آزمایش‌های کنترل کیفی و نمونه‌برداری‌های لازم، نهاده‌ها بدون توقف و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مقصد استان‌های مصرف‌کننده حمل می‌شوند.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان با اشاره به مزایای این طرح بیان کرد: اجرای حمل یکسره موجب تسریع در تأمین نهاده‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی، کاهش هزینه‌های پشتیبانی، جلوگیری از افت کیفیت محصول، کاهش ضایعات و پیشگیری از بروز مخاطرات و بیماری‌های قرنطینه‌ای می‌شود.

احمدی بلوطکی گفت: این اقدام نقش مؤثری در پایداری تولید، تنظیم بازار محصولات پروتئینی به ویژه مرغ و تخم‌مرغ و تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان در سراسر کشور ایفا می‌کند.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی خوزستان در تأمین امنیت غذایی کشور افزود: وجود بندر امام خمینی (ره) به عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی ورود نهاده‌های دامی کشور، مسئولیت ملی ویژه‌ای را بر عهده مجموعه جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام خوزستان قرار داده است و خوشبختانه با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین دستگاهی، شاهد اجرای طرح‌های نوآورانه و مؤثر در حوزه تأمین و توزیع نهاده‌ها هستیم.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: ذخایر استراتژیک نهاده‌های دامی استان در وضعیت مطلوب قرار دارد و این مجموعه با تمام ظرفیت در راستای پشتیبانی از تولید و تأمین پایدار نیازهای بخش دام و طیور کشور فعالیت می‌کند.