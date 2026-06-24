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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

حمل یکسره ۶۴ هزار تن کنجاله سویا از خوزستان به سایر نقاط کشور

حمل یکسره ۶۴ هزار تن کنجاله سویا از خوزستان به سایر نقاط کشور

اهواز- مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان گفت: برای نخستین بار در کشور ۶۴ هزار تن کنجاله سویا به صورت حمل یکسره از بندر امام خمینی (ره) به استان‌های مختلف کشور ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدی بلوطکی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: برای نخستین بار در کشور و از زمان تأسیس شرکت پشتیبانی امور دام، این حجم از نهاده به صورت حمل یکسره به مقصد استان‌های هدف بارگیری شد.

وی ادامه داد: در این فرآیند همزمان با پهلوگیری کشتی و تخلیه محموله در بندر، پس از انجام آزمایش‌های کنترل کیفی و نمونه‌برداری‌های لازم، نهاده‌ها بدون توقف و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مقصد استان‌های مصرف‌کننده حمل می‌شوند.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان با اشاره به مزایای این طرح بیان کرد: اجرای حمل یکسره موجب تسریع در تأمین نهاده‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی، کاهش هزینه‌های پشتیبانی، جلوگیری از افت کیفیت محصول، کاهش ضایعات و پیشگیری از بروز مخاطرات و بیماری‌های قرنطینه‌ای می‌شود.

احمدی بلوطکی گفت: این اقدام نقش مؤثری در پایداری تولید، تنظیم بازار محصولات پروتئینی به ویژه مرغ و تخم‌مرغ و تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان در سراسر کشور ایفا می‌کند.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی خوزستان در تأمین امنیت غذایی کشور افزود: وجود بندر امام خمینی (ره) به عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی ورود نهاده‌های دامی کشور، مسئولیت ملی ویژه‌ای را بر عهده مجموعه جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام خوزستان قرار داده است و خوشبختانه با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین دستگاهی، شاهد اجرای طرح‌های نوآورانه و مؤثر در حوزه تأمین و توزیع نهاده‌ها هستیم.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: ذخایر استراتژیک نهاده‌های دامی استان در وضعیت مطلوب قرار دارد و این مجموعه با تمام ظرفیت در راستای پشتیبانی از تولید و تأمین پایدار نیازهای بخش دام و طیور کشور فعالیت می‌کند.

کد مطلب 6869698

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