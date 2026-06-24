احمدی: ۸۰۰ بیمار در بشاگرد معاینه و برای ۲۳۲ نفر عینک تأمین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین احمدی، اظهار کرد: گروه جهادی چشمپزشکی شهید امین دوران که از تهران به شهرستان بشاگرد اعزام میشود، به صورت ماهانه و در قالب برنامههای سه روزه در این منطقه حضور یافته و خدمات تخصصی چشمپزشکی را به مردم مناطق کمبرخوردار ارائه میکند.
وی افزود: در جریان این اردوهای جهادی نزدیک به ۸۰۰ نفر از بیماران مورد معاینه و ارزیابی تخصصی قرار گرفتهاند و ۲۳۲ نفر از مراجعانی که پس از معاینات تخصصی نیازمند استفاده از عینک تشخیص داده شدند، عینک مورد نیاز خود را به صورت رایگان دریافت کردهاند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان بشاگرد با اشاره به حمایت خیران حوزه سلامت از توسعه زیرساختهای درمانی شهرستان، بیان کرد: در راستای تقویت امکانات تخصصی چشمپزشکی چهار دستگاه پیشرفته چشمپزشکی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال با مشارکت و حمایت خیران تأمین و به مراکز درمانی شهرستان اهدا شده است.
احمدی ادامه داد: علاوه بر ارائه خدمات معاینه، بیناییسنجی و تأمین عینک، هفت بیمار کمبضاعت که به دلیل مشکلات مالی امکان ادامه روند درمان و انجام عمل جراحی را نداشتند، با حمایت این گروه جهادی به کرمان اعزام شدند و تمامی مراحل درمان و جراحی آنان به صورت کاملاً رایگان انجام شد.
وی حضور مستمر گروههای جهادی تخصصی در مناطق محروم را اقدامی مؤثر در ارتقای شاخصهای سلامت دانست و گفت: دسترسی مردم مناطق کمبرخوردار به خدمات تخصصی درمانی از مهمترین دستاوردهای این حرکتهای جهادی است که نقش بسزایی در کاهش مشکلات درمانی و افزایش رضایتمندی مردم دارد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان بشاگرد در پایان ضمن قدردانی از مدیرعامل، پزشکان، متخصصان و اعضای گروه جهادی شهید امین دوران، خاطرنشان کرد: استمرار این خدمات ارزشمند میتواند نقش مهمی در ارتقای سطح سلامت، افزایش عدالت در دسترسی به خدمات درمانی و بهبود کیفیت زندگی مردم شهرستان بشاگرد ایفا کند.
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