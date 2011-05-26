خدمات رایگان جراحی چشم و دندانپزشکی در بشاگرد هرمزگان

علی آذر پیکان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با حضور تیم پزشکی تهران از تاریخ 20 فروردین در منطقه بشاگرد، 164 جراحی رایگان چشم 160 مورد خدمات دندانپزشکی انجام شده و پیش بینی می شود عمل جراحی چشم به بیش از 350 عمل نیز برسد.

وی افزود: تیم پزشکی با نام نور تهران از مرکز کشور و چندین متخصص و دستیار از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در قالب یک گروه مجهز برای رفع مشکلات درمانی چشمی، دهان و دندان، بیماریهای داخلی مردم بشاگرد در مرکز بهداشتی درمانی سردشت مستقر شده اند.

آذر پیکان بیان کرد: مدت حضور این گروه 35 روز است و گروه چشم پزشکی اعزامی به بشاگرد از تاریخ 20 فروردین مستقر شده اند و تا 25 خرداد ماه در بشاگرد حضور دارند.

وی در خصوص قسمتهای دیگر این تیم درمانی سیار ابراز داشت: اتاق عمل، ریکاوری، بستری مردان و زنان، رادیولوژی، آزمایشگاه، مطب عمومی و تخصصی، مشاوره قبل از عمل و مشاوره ناراحتی های قلب از بخشها و خدمات دیگر ارائه شده توسط این تیم است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بشاگرد یادآور شد: تمامی خدمات به صورت رایگان بوده و با حمایت دفتر مناطق محروم کشور و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام می شود.