دادرس: ناپایداری هوا در گیلان تا فردا ادامه دارد

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان اظهار کرد: با استمرار فعالیت توده هوای ناپایدار در آسمان گیلان، بارشها بهصورت متناوب تا فردا ادامه مییابد و شهروندان باید تمهیدات لازم را برای تردد در مناطق کوهستانی و حاشیه رودخانهها در نظر داشته باشند.
دادرس با بیان اینکه از ظهر فردا تا ظهر جمعه شاهد کاهش ابر و استقرار جوی غالباً پایدار خواهیم بود، افزود: در این بازه زمانی، افزایش نسبی دما در استان رخ میدهد و شرایط برای فعالیتهای روزانه مساعدتر میشود.
وی در خصوص وضعیت دریای خزر نیز تصریح کرد: شرایط دریایی برای فعالیتهای دریانوردی و صیادی تا ظهر جمعه مساعد ارزیابی میشود و هیچ گونه هشدار خاصی در این زمینه صادر نشده است.
مدیرکل هواشناسی گیلان در پایان، وضعیت فعلی شهر رشت را اعلام کرد و گفت: دمای هوای مرکز استان در حال حاضر ۲۷ درجه سلسیوس بوده و رطوبت نسبی نیز به ۶۵ درصد رسیده است.
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