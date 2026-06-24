هشدار نارنجی برای شرق گلستان؛ احتمال رگبار و تگرگ

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار جوی سطح نارنجی شماره ۷ اظهار کرد: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۲۲، ناپایداری‌های همرفتی از عصر چهارشنبه سوم تیرماه آغاز شده و تا ظهر پنجشنبه چهارم تیرماه نیمه شرقی استان، به‌ویژه حوزه اترک را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی افزود: این سامانه با رگبار و رعدوبرق، احتمال وقوع تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید موقتی همراه است و می‌تواند موجب آب‌گرفتگی برخی معابر، افزایش سطح آب رودخانه‌ها و خطر برخورد صاعقه شود.

داداشی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از شهروندان خواست از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌های فصلی خودداری کرده و در سفرهای جاده‌ای، فعالیت‌های کوهنوردی، طبیعت‌گردی و سایر برنامه‌های فضای باز، تمهیدات پیشگیرانه لازم را مدنظر قرار دهند.

وی همچنین از دستگاه‌های اجرایی و امدادی خواست برای مقابله با مخاطرات احتمالی در حالت آماده‌باش باشند.