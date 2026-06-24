تداوم هوای گرم و وزش باد شدید در یزد

مهدیه زارعی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل آخرین نقشههای پیشبینی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس این نقشهها، پدیده غالب در استان تا اوایل هفته آینده، ماندگاری هوای گرم خواهد بود.
وی افزود: طبق پیشبینیها، در روزهای پنجشنبه و شنبه شاهد افزایش محسوس دما در سطح استان خواهیم بود.
زارعی همچنین با اشاره به وضعیت جوی استان در ساعات مختلف شبانهروز گفت: در همین مدت، برای ساعات بعدازظهر و شب، وزش باد بهنسبت شدید همراه با احتمال گردوخاک پیشبینی میشود که هماستانیها باید تمهیدات لازم را در این خصوص مدنظر قرار دهند.
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