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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

تداوم هوای گرم و وزش باد شدید در یزد

تداوم هوای گرم و وزش باد شدید در یزد

یزد -کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان یزد از ماندگاری هوای گرم در استان تا اوایل هفته آینده و افزایش دما در روزهای پنجشنبه و شنبه خبر داد.

مهدیه زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس این نقشه‌ها، پدیده غالب در استان تا اوایل هفته آینده، ماندگاری هوای گرم خواهد بود.

وی افزود: طبق پیش‌بینی‌ها، در روزهای پنجشنبه و شنبه شاهد افزایش محسوس دما در سطح استان خواهیم بود.

زارعی همچنین با اشاره به وضعیت جوی استان در ساعات مختلف شبانه‌روز گفت: در همین مدت، برای ساعات بعدازظهر و شب، وزش باد به‌نسبت شدید همراه با احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود که هم‌استانی‌ها باید تمهیدات لازم را در این خصوص مدنظر قرار دهند.

کد مطلب 6869803

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