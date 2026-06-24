به گزارش خبرگزاری مهر، مقصود غفاری شهروند آتیه‌اندیش مراغه ای با حضور در دانشکده علوم پزشکی مراغه و طی مراحل قانونی، رضایت خود را برای اهدای کالبد پس از حیاتش اعلام کرد تا از آن در مسیر آموزش دانشجویان، توسعه پژوهش‌های علمی و ارتقای دانش پزشکی استفاده شود.

وی در مراسم امضای این اهدای خداپسندانه، انگیزه خود از این اقدام را کمک به رشد علم و دانش در منطقه عنوان و اظهار کرد: همواره بر این باور بوده‌ام که انسان حتی پس از پایان زندگی نیز می‌تواند منشأ خیر و اثرگذاری باشد و از همین رو تصمیم گرفتم کالبد خود را برای کمک به آموزش و تحقیقات پزشکی اهدا کنم تا شاید سهمی هرچند کوچک در پیشرفت علم و خدمت به مردم داشته باشم.

غفاری افزود: دانشجویان علوم پزشکی، پزشکان و پژوهشگران آینده برای فراگیری علوم تخصصی نیازمند امکانات و ظرفیت‌های آموزشی مناسب هستند و اهدای کالبد می‌تواند در ارتقای کیفیت آموزش آنان نقش مؤثری ایفا کند.

به گفته وی اگر این اقدام بتواند به تربیت بهتر نیروهای متخصص و در نهایت ارائه خدمات مطلوب‌تر به بیماران منجر شود، برای من ارزشمندترین دستاورد خواهد بود.

این شهروند مراغه‌ای با دعوت از مردم برای مشارکت در این فرهنگ انسانی و ماندگار، ابراز امیدواری کرد با افزایش آگاهی عمومی، افراد بیشتری به اهمیت اهدای عضو و کالبد توجه کنند.

غفاری ادامه داد: این تصمیم نه‌تنها کمکی به پیشرفت دانش پزشکی است، بلکه فرصتی برای تداوم خدمت به جامعه حتی پس از پایان حیات به شمار می‌رود و باور دارم هر یک از ما می‌توانیم با چنین اقداماتی میراثی ارزشمند برای نسل‌های آینده بر جای بگذاریم.

اهدای کالبد جلوه ای از مسئولیت پذیری اجتماعی است

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه نیز با قدردانی از این اقدام ارزشمند، گفت: اهدای کالبد یکی از والاترین جلوه‌های ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است که می‌تواند نقش مهمی در تربیت دانشجویان علوم پزشکی، توسعه آموزش‌های تخصصی و پیشرفت تحقیقات علمی ایفا کند.

دکتر میرموسی میری نژاد افزود: چنین اقداماتی علاوه بر کمک به ارتقای سطح آموزش و پژوهش، زمینه‌ساز ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و مشارکت اجتماعی در حوزه سلامت نیز خواهد بود.

وی ادامه داد: آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی در زمینه اهدای عضو و کالبد از ضرورت‌های جامعه امروز است و مشارکت شهروندان در این امر انسان‌دوستانه می‌تواند آثار ماندگاری در پیشرفت علم پزشکی و بهبود خدمات سلامت برای نسل‌های آینده برجای بگذارد.