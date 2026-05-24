به گزارش خبرگزاری مهر، حکیمه انتظاری روز یکشنبه در نخستین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان این شهرستان که با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا برگزار شد، اظهار کرد: برنامهریزی برای اوقات فراغت جوانان اقدامی تشریفاتی نیست، بلکه ضرورتی جدی برای حفظ سلامت روان و پویایی جامعه به شمار میرود.
وی با انتقاد از وضعیت موجود دسترسی به امکانات ورزشی افزود: امروز ورزش در برخی موارد به موضوعی هزینهبر و «لاکچری» تبدیل شده و این روند با عدالت اجتماعی همخوانی ندارد. انتظاری تأکید کرد: باید امکانات و فرصتها متناسب با نیازها، دقیق و عادلانه میان دهکهای هدف توزیع شود.
معاون سیاسی فرمانداری مراغه همچنین با اشاره به پیامدهای سبک زندگی آپارتماننشینی و گسترش آموزشهای مجازی گفت: این شرایط موجب کمتحرکی و افزایش وزن در میان کودکان و نوجوانان شده است.
وی ادامه داد: نمیتوان انتظار داشت جوانان در موضوع فرزندآوری پیشقدم شوند، در حالی که زیرساختها و حمایتهای لازم برای آنان فراهم نیست.
انتظاری با هشدار نسبت به نفوذ برخی الگوهای فرهنگی نامتجانس در لایههایی از جامعه، بر ضرورت افزایش مسئولیتپذیری مدیران دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
در ادامه جلسه، امیر تقیزاده، معاون فرهنگی و امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، اوقات فراغت را در جهان امروز یکی از صنایع پردرآمد و راهبردی دانست و گفت: گرفتار شدن جلسات ستادی در امور روزمره، ظرفیتهای شهرستانها را مغفول میگذارد و کوتاهی در برنامهریزی برای اوقات فراغت، هزینههای سنگینی در حوزه آسیبهای اجتماعی و فرهنگی به جامعه تحمیل میکند.
وی با تأکید بر ضرورت ارتباط دوسویه میان مسئولان و مردم افزود: ایجاد توقعات غیرواقعی و وعدههایی که محقق نمیشود، به دلسردی و افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت منجر خواهد شد.
معاون فرهنگی و امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان همچنین با اشاره به نقش نهاد خانواده و تعلیم و تربیت در قوام جامعه، از آمادگی این ادارهکل برای برگزاری کارگاههای تخصصی در حوزه فرزندآوری، ازدواج و مهارتهای زندگی خبر داد.
در پایان این نشست، رؤسای ادارات عضو ستاد دیدگاههای خود را ارائه کردند و از دستگاههای اجرایی و فعالان برتر حوزه اوقات فراغت و ازدواج در سال ۱۴۰۴ با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.
همچنین از ادارات ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره) و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان دستگاههای فعال در حوزه اوقات فراغت تجلیل به عمل آمد و در بخش فعالان حوزه ازدواج نیز از مراکز مشاوره، زوج الگوساز، سپاه ناحیه مراغه و یک سازمان مردمنهاد و خیریه ازدواج قدردانی شد.
