نجات جان سه بیمار با نخستین اهدای عضو ۱۴۰۵ در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌ زمان با روزهای آغازین اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، نخستین عمل موفق اهدای عضو سال جدید در مرکز آموزشی ـ درمانی امام رضا(ع) تبریز انجام شد و اعضای حیاتی یک بانوی دچار مرگ مغزی به بیماران در لیست انتظار پیوند اهدا شد.

در این اقدام انسان‌دوستانه، شادروان مینا علیپور، بانوی ۳۵ ساله اهل لنگرود و ساکن تبریز، پس از تأیید مرگ مغزی از سوی تیم‌های تخصصی پزشکی و با رضایت خانواده، اعضای حیاتی خود شامل کبد و دو کلیه را اهدا کرد که زمینه نجات جان سه بیمار را فراهم ساخت.

فرآیند اهدای عضو با هماهنگی تیم فراهم‌آوری اعضای پیوندی مرکز امام رضا(ع) و همکاری کادر درمانی، جراحی و بیهوشی این بیمارستان انجام شد و اعضای برداشت‌شده بلافاصله برای پیوند به بیماران واجد شرایط منتقل شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با قدردانی از ایثار خانواده این بانوی جوان، اهدای عضو را نمادی از والاترین جلوه‌های نوع‌دوستی و انسانیت دانست و گفت: تصمیم به اهدای عضو در شرایط سخت فقدان عزیز، نشان‌دهنده بزرگی روح و مسئولیت‌پذیری اجتماعی خانواده‌هاست و این اقدام، ادامه زندگی در پیکر دیگران به شمار می‌رود.

اصغر جعفری روحی افزود: خانواده این مرحومه با این تصمیم انسان‌دوستانه، امید و زندگی دوباره‌ای را به چندین خانواده دیگر هدیه کردند.

وی اضافه کرد: این رویداد بار دیگر بر اهمیت فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی درباره مرگ مغزی و اهدای عضو تأکید دارد و جامعه پزشکی تبریز با اشاره به نقش حیاتی اهدای عضو در نجات بیماران، از شهروندان خواست با شناخت بیشتر این فرآیند، در ترویج فرهنگ اهدای عضو مشارکت داشته باشند.