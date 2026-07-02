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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۲

اهدای اعضای دختر مراغه‌ای به سه بیمار نیازمند حیات دوباره بخشید

اهدای اعضای دختر مراغه‌ای به سه بیمار نیازمند حیات دوباره بخشید

مراغه- اعضای بدن مائده عبدی دختر ۱۵ ساله مراغه‌ای به سه بیمار نیازمند حیات دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، میر موسی میری نژاد رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه روز پنجشنبه گفت: با رضایت خانواده نوعدوست مرحومه مائده عبدی اعضای حیاتی وی به بیماران نیازمند در لیست انتظار وزارت بهداشت و درمان اهدا شد.

وی افزود: کلیه‌ها و کبد این دختر ۱۵ ساله مرگ مغزی به ۳ بیمار جان دوباره بخشید.

میری نژاد اضافه کرد:کبد این شهروند به یک آقای ۵۵ ساله ساکن اشنویه، یکی از کلیه‌ها به آقای ۵۵ ساله تبریزی و دیگری به آقای ۴۷ ساله مرندی پیوند زده شد.

وی افزود:اعضای بدن این بیمار مرگ مغزی پس از تایید نهایی توسط پزشکان معتمد و متخصص دانشکده علوم پزشکی مراغه با تصمیم شجاعانه و ایثارگرانه خانواده‌اش در تبریز به بیماران بدحال زندگی دوباره بخشید.

کد مطلب 6877204

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