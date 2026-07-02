به گزارش خبرگزاری مهر، میر موسی میری نژاد رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه روز پنجشنبه گفت: با رضایت خانواده نوعدوست مرحومه مائده عبدی اعضای حیاتی وی به بیماران نیازمند در لیست انتظار وزارت بهداشت و درمان اهدا شد.

وی افزود: کلیه‌ها و کبد این دختر ۱۵ ساله مرگ مغزی به ۳ بیمار جان دوباره بخشید.

میری نژاد اضافه کرد:کبد این شهروند به یک آقای ۵۵ ساله ساکن اشنویه، یکی از کلیه‌ها به آقای ۵۵ ساله تبریزی و دیگری به آقای ۴۷ ساله مرندی پیوند زده شد.

وی افزود:اعضای بدن این بیمار مرگ مغزی پس از تایید نهایی توسط پزشکان معتمد و متخصص دانشکده علوم پزشکی مراغه با تصمیم شجاعانه و ایثارگرانه خانواده‌اش در تبریز به بیماران بدحال زندگی دوباره بخشید.