نجات زندانی هرمزگانی از قصاص در شب تاسوعا

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام اداره کل زندانهای استان هرمزگان، این زندانی که «ابراهیم» نام دارد، سالها پیش در پی وقوع یک پرونده قتل به قصاص محکوم شده بود و طی ۱۶ سال گذشته دوران حبس خود را سپری میکرد.
ابراهیم در تمام این سالها شرایطی متفاوت از دیگر زندانیان داشت، او پیش از ورود به زندان پدر و مادر خود را از دست داده بود و هیچ برادر، خواهر یا بستگان نزدیکی نداشت. به همین دلیل در طول سالهای حبس کسی برای ملاقات او به زندان نمیآمد و زندگی خود را در نهایت تنهایی و چشمانتظاری سپری میکرد.
پرونده این زندانی طی ماههای گذشته با پیگیریهای مستمر مسئولان قضایی، مسئولان زندان، اعضای شورای حل اختلاف و گروه «صلحیار ویژه زندان بندرعباس» در دستور کار قرار گرفت و تلاشهای گستردهای برای جلب رضایت اولیای دم انجام شد.
سرانجام در شب تاسوعای حسینی و با مشارکت خیران نیکوکار و همراهی خانواده مقتول زمینه صلح و سازش در این پرونده فراهم شد و ابراهیم پس از ۱۶ سال از قصاص رهایی یافت.
این اقدام انساندوستانه که در شب منتسب به حضرت ابوالفضل العباس (ع) به ثمر نشست، جلوهای از فرهنگ گذشت، رأفت اسلامی و ترویج سنت حسنه صلح و سازش در جامعه را به نمایش گذاشت.
آزادی این زندانی در حالی رقم خورد که بسیاری او را تنهاترین زندانی میشناختند، مردی که سالها هیچ پناه و همراهی نداشت، اما در شب تاسوعا با گشوده شدن درهای امید فرصت دوبارهای برای بازگشت به زندگی به دست آورد.
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