به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نوروزی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل خانوادگی در یکی از روستاهای کوهستانی شهرستان علی‌آباد کتول، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول، جوانی ۲۷ ساله بوده که در پی اختلافات قبلی خانوادگی، با ضربه چاقو از سوی پسرخاله ۱۷ ساله خود در منزل مجروح شده و پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات جان باخته است.

فرمانده انتظامی علی‌آباد کتول با اشاره به تشکیل پرونده قضائی در این خصوص، گفت: اقدامات تخصصی پلیس برای شناسایی و دستگیری متهم ادامه دارد و نتایج تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نوروزی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه موارد انتظامی و امنیتی، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.