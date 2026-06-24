سازمان نظام مهندسی کشاورزی نماد هوشمندی در این صنعت است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در پیامی با تبریک سوم تیرماه، سالروز تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، نوشت: سازمان نظام مهندسی به عنوان سازمان سبز و هوشمند، نماد تخصص، دانش و هوشمندی در صنعت کشاورزی است، و باید در راستای ارتقای سطح دانش، گسترش فناوری‌های نوین، توانمندی‌های حرفه‌ای دانش‌آموختگان، توسعه خدمات فنی و مهندسی و افزیش ضریب نفوذ، انتقال و اشاعه دانش در مزارع محیط‌های کشاورزی گام بردارد.

در این پیام آمده است: سوم تیرماه، یادآور شکل‌گیری نهادی تخصصی و اثرگذار در مسیر توسعه کشاورزی کشور است؛ نهادی که امروز به پشتوانه دانش، تجربه و تعهد جامعه مهندسی کشاورزی، نقشی تعیین‌کننده در ارتقای بهره‌وری و تحقق کشاورزی نوین ایفا می‌کند.

پیام ادامه یافت: در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگر به تقویت و توسعه بنیان‌های تولید داخلی نیاز دارد، مسیر مقابله با فشارها و تهدیدهای دشمن، نه در شعار بلکه در میدان عمل و با «ساختن ایران قوی»، خودکفا و برخوردار از امنیت غذایی پایدار محقق می‌شود که در این مسیر، جامعه مهندسی کشاورزی یکی از ارکان اصلی این حرکت ملی است.

در بخش دیگر پیام آمده است: سازمان نظام مهندسی به عنوان سازمان سبز و هوشمند، نماد تخصص، دانش و هوشمندی در صنعت کشاورزی است، و باید در راستای ارتقای سطح دانش، گسترش فناوری‌های نوین، توانمندی‌های حرفه‌ای دانش‌آموختگان، توسعه خدمات فنی و مهندسی و افزیش ضریب نفوذ، انتقال و اشاعه دانش در مزارع محیط‌های کشاورزی گام بردارد.

پیام حاکیست: بی‌تردید مهندسان کشاورزی با اتکا به دانش روز، نوآوری و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای، می‌توانند در خط مقدم تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار کشور نقش‌آفرینی کرده و آینده‌ای مطمئن‌تر برای ایران رقم خواهند زد.

در پیام نوری قزلجه آمده است: اینجانب فرا رسیدن سالروز سازمان نظام تاسیس و منابع طبیعی را به همه مهندسان، کارشناسان در این سازمان و همه فعالان جامعه بزرگ مهندسین کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست تبریک می‌گویم، ایمان دارم امنیت غذایی کشور، مهم‌ترین رکن اقتدار و امنیت ملی است و تحقق آن بدون نقش‌آفرینی علمی و میدانی جامعه مهندسی کشاورزی امکان‌پذیر نیست.