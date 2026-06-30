به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر نیازی در حاشیه گردهمایی سراسری مدیران آب و خاک کشور، مدیریت هوشمندانه منابع برای تضمین استمرار تولید را ضروری دانست و با تأکید بر نقش راهبردی زیرساختهای آب و خاک در تأمین امنیت غذایی کشور، ارتقای بهرهوری را مهمترین راهکار مدیریت منابع آب و استمرار تولید در شرایط کاهش بارندگی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه امنیت غذایی یکی از ارکان اصلی امنیت ملی کشور است، اظهار کرد: حوزه آب و خاک با اجرای پروژههای زیربنایی و افزایش بهرهوری، نقش محوری در پایداری تولیدات کشاورزی ایفا میکند.
معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش محسوس بارشها و محدودیت منابع آب در بخش کشاورزی افزود: تحقق سیاستهای ابلاغی و تاکیدات ریاست جمهوری در زمینه کاهش مصرف آب، تنها از مسیر ارتقای بهرهوری، بهبود مدیریت منابع آب و توسعه فناوریهای نوین در حوزه آب و خاک امکانپذیر خواهد بود.
وی همچنین با تشریح اولویتهای این معاونت در سال جاری، بر مطالعات خاکشناسی، ارتقای حاصلخیزی خاک، بهبود کیفیت اجرای پروژههای آب و خاک، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و تقویت نظامهای نظارتی و ارزیابی پروژهها تأکید کرد.
نیازی در خصوص اصلاح الگوی کشت نیز خاطرنشان کرد: انتخاب الگوی مناسب کشت و محصولات متناسب با شرایط اقلیمی(کم آب بر) در حیطه وظایف معاونتهای تخصصی زراعت و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی است و معاونت آب و خاک به عنوان بخش پشتیبان، با توسعه زیرساختها و ارتقای بهرهوری، نقش مؤثری در اجرای این سیاستها ایفا میکند.
وی در پایان بر ضرورت همافزایی تمامی بخشهای وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت بهینه منابع آب، حفاظت از خاک و تحقق امنیت غذایی پایدار کشور تأکید کرد.
نظر شما