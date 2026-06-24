به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی ظهر چهارشنبه در مراسم عزاداری تاسوعای حسینی در حسینیه مرحوم حاج شیخ مرتضی واعظ شهیدی اظهار کرد: تاسوعای امام حسین(علیهالسلام)، روز ویژه قمر بنیهاشم حضرت ابوالفضل العباس(علیهالسلام) است. کربلا سرزمینی است که وجود مقدس سیدالشهدا(علیهالسلام) در آن تابلوهایی نصب کردند؛ تابلوهایی که در آنها چهرهها نمایان شد و الگوهایی در برابر بینش شیعیان قرار گرفت.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: حجتی که ذات مقدس پروردگار بر دوستان اهلبیت(علیهمالسلام) و شیعیان امیرالمؤمنین(علیهالسلام) دارد، همین تابلوهای نصبشده در کربلاست. خداوند متعال در صحرای محشر با همین تابلوها با ما احتجاج خواهد کرد که شما کربلا را دیدید و با همه جزئیات آن آشنا شدید؛ انسانهای ارزشمند و دلداده حق را مشاهده کردید، پس چرا آن ویژگیها و خصوصیات در شما پدید نیامد و چرا آن راه و مسیر را ادامه ندادید؟ این، حجت پروردگار بر ما در روز قیامت است.
وی ادامه داد: ما با کربلا آشنا هستیم و نسبت به مظلومیت اباعبدالله الحسین(علیهالسلام) آگاهی کامل داریم. این اشکها، نالهها، سینهزنیها و عشقها از یک سو در صحرای محشر دستگیر ما خواهد بود و آقا اباعبدالله(علیهالسلام) شفیع ما خواهند شد و از سوی دیگر، حجت خداوند است که با آن با ما احتجاج خواهد کرد.
علم الهدی گفت: از تابلوهای برجستهای که در روز عاشورا و در صحرای کربلا به وسیله وجود اقدس سیدالشهدا(علیهالسلام) نصب شد و بسیاری از حقایق عشق و دلدادگی به حق در آن نمایان گردید، تابلو شفاف وجود مقدس قمر بنیهاشم(علیهالسلام) است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: وجود مقدس امام صادق(علیهالسلام)، خصوصیات و ویژگیهای این تابلو رخشنده را چنین معرفی میکنند: «کانَ العَبّاسُ بنُ عَلِیٍّ(علیهالسلام) نافِذَ البَصیرَةِ، صُلبَ الإیمان». نخستین ویژگی که امام صادق(علیهالسلام) برای قمر بنیهاشم بیان میکنند، «نافذالبصیره» بودن است؛ یعنی حضرت ابوالفضل العباس(علیهالسلام) از بصیرتی نافذ برخوردار بودند.
تابلوی قمر بنیهاشم(ع)؛ الگوی بصیرت نافذ برای شیعیان
وی در تبیین معنای «نافذالبصیره» اظهار کرد: ما دو نوع بینش داریم؛ یک بینش ارادی و یک بینش انفعالی. هنگامی که انسان وارد مجلسی میشود، در و پنجرهها، کتیبهها، پردهها و نوشتههای آن را مشاهده میکند. این مشاهدهها، بینش انفعالی است؛ زیرا هدف اصلی فرد از حضور در آن مجلس، دیدن این امور نبوده است، بلکه در ضمن انجام هدف اصلی خود، این مناظر را نیز میبیند.
علم الهدی افزود: در این نوع بینش، انسان ممکن است از چیزی خوشش بیاید یا از چیزی خوشش نیاید، در حالی که از ابتدا قصد دیدن آن را نداشته است. اما گاهی انسان برای دیدن فردی خاص وارد مجلسی میشود. از همان ابتدا به دنبال او میگردد و به در و دیوار و کتیبهها توجهی ندارد. چهره افراد را بررسی میکند تا شخص مورد نظر خود را بیابد و پس از یافتن او، مقصود خود را با وی در میان بگذارد. این، بینش ارادی است؛ یعنی دیدن آن فرد از ابتدا در اراده و تصمیم انسان قرار داشته است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: نگاه ما به حوادث تاریخ نیز میتواند از همین دو نوع باشد. از صدر اسلام و زمان بعثت پیامبر اکرم(صلیاللهعلیهوآله) تا امروز، در همه دورانها با حوادث و رویدادهای فراوانی روبهرو هستیم؛ چه در دوران خلفا، چه در دوران امیرالمؤمنین(علیهالسلام)، چه در سیره ائمه اطهار(علیهمالسلام)، چه در تاریخ حکومتهای قدرتمند و ستمگر، چه در صحنههای ظلم و خونریزی علیه آلالله و شیعیان و چه در عرصههای پیروزی و عزت اهلبیت(علیهمالسلام) و پیروان آنان.
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