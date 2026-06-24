به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی به مناسبت فرارسیدن عاشورای حسینی (ع)، پیامی را صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

عاشورا فقط روزی برای عزاداری یا حادثه‌ای در عمق تاریخ نیست، عاشورا مظهر عدالت‌خواهی و ایستادگی در برابر ظلم و فساد دنیاطلبان دوران‌ها است.

عاشورا، روایت ایستادگی و آزادگی حق مطلق و شجره طیبه رسول‌الله (ص) است زمانی که مرگ را بر زندگی با ذلت ترجیح می‌دهد و در برابر تطمیع و تهدید ستمگران به میدان رزم می‌شتابند. رزمی که تا امروز، تصویرگر عزت، سربلندی و شهادت‌طلبی امت اسلام است.

جمهوری اسلامی ایران نیز به تبعیت از این مسیر پرنور و تحت زعامت و رهبری بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، رهبر شهید و رهبر عزیز انقلاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در ۴۷ سال حیات پربرکتش، با تأسی از نهضت حسینی و خط سرخ عاشورا در کنار حق و حقیقت، مبارزه با ظلم و طاغوت و یاری مظلومان و ستمدیدگان بوده است.

بی‌شک این تفکر الهی، خواست مستکبران و ظالمان نبوده و همواره با فتنه‌ها و تهدیدهای طاغوتیان مواجه شده است؛ ولی این نظام مقدس با حرکت در مسیر اسلام و نهضت حسینی، امروز مأمن و ملجأ مظلومان و سرمشق ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت و ایستادگی؛ ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع) را به پیشگاه حضرت بقیه الله الاعظم (عج)، رهبر معظم انقلاب و عموم مسلمان و مردم ولایت‌مدار و غیور لرستان تسلیت عرض نموده، مجد و عزت اسلام و مسلمین در برابر استکبار و طاغوت را از خداوند منان، مسئلت می‌نمایم.