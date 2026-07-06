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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

رازیانی: راه رهبر شهید امتداد مکتب عاشورا بود؛ انتخاب حق رمز عزت انسان

رازیانی: راه رهبر شهید امتداد مکتب عاشورا بود؛ انتخاب حق رمز عزت انسان

سنندج- مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با تأکید بر اینکه مکتب عاشورا معیار تشخیص حق از باطل در همه دوران‌هاست،گفت:رهبر شهید با ایمان، شجاعت و استقامت تا آخرین نفس در مسیر دفاع از اسلام ایستاد.

حجت‌الاسلام والمسلمین برومند رازیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیام جاودانه نهضت حضرت امام حسین (ع)، اظهار کرد: عاشورا تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه مکتبی انسان‌ساز برای همه عصرها است که به انسان می‌آموزد چگونه با بصیرت، جبهه حق را انتخاب کرده و در برابر ظلم و باطل ایستادگی کند.

وی افزود: عزت، سعادت و رستگاری انسان در گرو انتخاب آگاهانه جبهه حق است و هرگاه انسان از مسیر حق فاصله بگیرد، دیگر انتخاب او حسینی نخواهد بود، بلکه در جبهه یزیدی قرار می‌گیرد.

رهبر شهید عمر خود را در مقابله با جبهه شرک و کفر سپری‌کرد

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان با تبیین ابعاد شخصیتی رهبر شهید، بیان کرد: رهبر فرزانه و شهید انقلاب، تجلی اولیای الهی بود که با ایمان راسخ، شجاعت، حکمت و استقامت، تمام عمر مبارک خود را در مقابله با جبهه شرک، کفر و استکبار سپری کرد.

وی ادامه داد: رهبر شهید تا واپسین لحظات عمر، پرچم دفاع از اسلام ناب، آرمان‌های انقلاب اسلامی و عزت امت اسلامی را بر دوش داشت و هیچ‌گاه در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان از مسیر حق عقب‌نشینی نکرد.

حجت‌الاسلام رازیانی تصریح کرد: امروز وظیفه همگان، شناخت عمیق مکتب عاشورا و ادامه راه شهدا و رهبر شهید است؛ راهی که بر پایه ایمان، ولایت‌مداری، بصیرت و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار بنا شده و ضامن عزت و سربلندی امت اسلامی خواهد بود.

کد مطلب 6880843

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