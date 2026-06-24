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۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

اجتماع «یوم العباس» در ارومیه؛ پیوند حماسه ملی با قیام حسینی

اجتماع «یوم العباس» در ارومیه؛ پیوند حماسه ملی با قیام حسینی

ارومیه - عصر تاسوعای حسینی مردم عزادار ارومیه با برگزار اجتماع «یوم العباس» شعار «مرگ بر اسراییل» و «مرگ بر آمریکا» سردادند و حماسه ملی را به قیام‌کربلا پیوند زدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع یوم‌العباس در ارومیه امروز چهارشنبه در عصر تاسوعای حسینی در ارومیه برگزار شد، تجلی وحدت و ولایت‌مداری مردمی است که سال‌هاست نشان داده‌اند راه عباس(ع) وفاداری، فداکاری و ایستادگی در برابر ظلم ادامه دارد.

همزمان با عصر تاسوعا تمام هیئت های مذهبی به صورت منسجم در کنار مردم ارومیه، با تجمع در میدان ولایت فقیه ندای لبیک یا اباالفضل و لبیک یا حسین را به شعار «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسراییل» پیوند زده و ضمن تجدید بیعت با رهبری و انقلاب حماسه اقتدار ملی را به قیام ‌کربلا پیوند زدند.

عصر چهارشنبه همه آمده بودند تا بگویند عباس ای علمدار دشت کربلا علمت بر زمین نیافتاده و ما همه علمدار مکتب حسینی هستیم.

تجمعی که در آن عزاداران دسته جات و هیئت های مختلف برای عرض ارادت به ساحت پاک و مقدس علمدار و سقای دشت مربلا با هم بودنی دیگر را تجربه می کنند.

آذربایجانی ها معروف هستند به عاشق حضرت ابوالفضل العباس (ع) بودن عاشقانی که بعد از بیش از ۱۳۰۰ سال از عروج ملکوتی مولا و مقتدایشان همچنان در غم و اندوه از دست دادن علمدار دشت کربلا بر سر و سینه می زنند.

کد مطلب 6869984

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