طاهری: عاشورا، میدان پیروزی بر نفس و تجلی وفاداری حضرت عباس(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محسن طاهری شامگاه چهارشنبه در مراسم عزاداری تاسوعای حسینی اظهار کرد: انسان علاوه بر دشمنان بیرونی، با دشمنی خطرناکتر به نام نفس اماره روبهرو است و تا زمانی که بر خواستههای نفسانی خود غلبه نکند، در مقابله با سایر دشمنان نیز موفق نخواهد شد.
وی با اشاره به پیامهای نهضت عاشورا افزود: صحرای کربلا صحنه رویارویی دو جبهه بود؛ جبههای که برای رضای خدا از جان، مال، خانواده و آبروی خود گذشت و جبههای که اسیر مقام، ثروت، قدرت و ترس از تهدیدها شد و در برابر امام حق ایستاد.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: ارزش اعمال انسان به نیت الهی وابسته است و هر عملی، از نماز و روزه گرفته تا ترک گناه، زمانی ارزش حقیقی و ماندگار پیدا میکند که از ایمان سرچشمه گرفته و برای رضای خدا انجام شود.
طاهری با بیان اینکه قرآن کریم عمل صالح را پس از ایمان مطرح میکند، گفت: عبادت تنها به انجام اعمال ظاهری محدود نمیشود، بلکه نیت و اخلاص، روح عبادت است و حتی ترک یک گناه نیز اگر به خاطر اطاعت از فرمان الهی باشد، عبادت محسوب میشود.
وی افزود: مراتب بندگی متفاوت است؛ برخی خدا را به امید بهشت یا از ترس جهنم عبادت میکنند، اما بالاترین مرتبه آن است که انسان تنها به دلیل شایستگی پروردگار برای عبادت، در برابر او خضوع کند.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه حضرت ابوالفضل العباس(ع) اظهار کرد: تاسوعای حسینی به نام علمدار کربلا مزین شده است، چرا که پس از امام حسین(ع)، بلندترین جایگاه را در میان شهدای عاشورا دارد و در روایات آمده است که همه شهدا در قیامت به مقام والای ایشان غبطه میخورند.
وی با اشاره به ماجرای اماننامه شمر افزود: حضرت عباس(ع) با وجود پیشنهاد امان، آن را با قاطعیت رد کرد و با وفاداری کامل به امام زمان خود، نشان داد که هیچ مصلحتی بر ولایتمداری و دفاع از حق مقدم نیست.
اوج جهاد با نفس در شریعه فرات
طاهری اظهار کرد: یکی از ماندگارترین جلوههای جهاد با نفس، لحظه حضور حضرت عباس(ع) در شریعه فرات است؛ جایی که با وجود تشنگی شدید و حلال بودن آب، هنگامی که آب را به دست گرفت، عطش امام حسین(ع)، اهلبیت(ع) و کودکان خیمهها را به یاد آورد و از نوشیدن آن چشم پوشید.
وی ادامه داد: این رفتار تنها یک ایثار ساده نبود، بلکه اوج معرفت، بصیرت، ولایتمداری و تسلط بر نفس را به نمایش گذاشت و حضرت عباس(ع) را به الگویی جاودانه برای همه آزادگان جهان تبدیل کرد.
علمدار کربلا تا آخرین نفس وفادار ماند
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آخرین لحظات زندگی حضرت عباس(ع) گفت: علمدار کربلا پس از پر کردن مشک آب، برای رساندن آن به کودکان تشنه راه بازگشت را در پیش گرفت، اما دشمن که توان رویارویی مستقیم با او را نداشت، از کمینگاه حمله کرد و دستان مبارکش را قطع کرد.
وی افزود: حضرت عباس(ع) حتی پس از قطع شدن هر دو دست نیز مشک آب را رها نکرد و آن را به دندان گرفت تا شاید بتواند عطش کودکان را برطرف کند، اما سرانجام با ضربه عمود آهنین بر زمین افتاد و به شهادت رسید.
طاهری خاطرنشان کرد: هنگامی که امام حسین(ع) بر بالین برادر حاضر شد و پیکر غرق خون و قطعهقطعه علمدار کربلا را دید، با اندوه فرمود: «اکنون کمرم شکست و چارهام اندک شد» و این جمله، عظمت جایگاه حضرت عباس(ع) در نهضت عاشورا را به روشنی نشان میدهد.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: پیام اصلی عاشورا، غلبه بر نفس، اخلاص در عمل، وفاداری به ولایت و ایستادگی در برابر ظلم است و جامعه اسلامی با تمسک به این آموزهها میتواند در برابر توطئهها و تهدیدهای دشمنان با عزت و سربلندی مسیر خود را ادامه دهد.
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