به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی بعدازظهر تاسوعای حسینی در مجلس عزاداری حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به جایگاه رفیع حضرت ابوالفضل العباس(ع) اظهار کرد: سنت الهی بر این است که هیچ‌کس بدون طی کردن مراحل دشوار امتحان و ابتلا مورد ستایش و تکریم قرار نگیرد و خداوند پس از موفقیت بندگان در آزمون‌های بزرگ، درجات آنان را ارتقا داده و آنان را شایسته مدح و ثنا می‌داند.

وی گفت: در میان شهدای حادثه عظیم کربلا، حضرت عباس علیه‌السلام از منزلت و جایگاهی ویژه برخوردار هستند و مضامین بلند مطرح شده در زیارتنامه آن حضرت، بیانگر عظمت روحی و مقامات معنوی علمدار عاشورا است.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت افزود: حضرت عباس علیه‌السلام به مرتبه والای عبودیت دست یافتند و در زمره بندگان صالح خدا قرار گرفتند و در عین حال نمونه کامل اطاعت از پروردگار، پیامبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین علی(ع)، امام حسن مجتبی(ع) و امام حسین(ع) بودند.

وی بیان کرد: یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های حضرت ابوالفضل(ع) تسلیم محض در برابر ولایت بود و تمام رفتار و عملکرد ایشان بر مدار خواست و فرمان امام زمان خویش شکل می‌گرفت.

حضرت عباس(ع) در برابر امام حسین(ع) تسلیم محض بود

مؤمنی با اشاره به جلوه‌های ادب و ولایت‌مداری حضرت عباس(ع) گفت: نوع احترام و ادب ایشان در برابر سیدالشهدا(ع) از آموزه‌های مهم مکتب عاشورا به شمار می‌رود و آن حضرت در تمامی مراحل نهضت، خود را مطیع محض امام می‌دانستند.

وی افزود: حضرت عباس علیه‌السلام هیچ‌گاه اراده‌ای مستقل از اراده امام حسین(ع) نداشتند و دقیقاً همان مسیری را طی می‌کردند که امام از ایشان مطالبه کرده بود و این ویژگی می‌تواند الگویی روشن برای پیروان اهل‌بیت(ع) باشد.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت ادامه داد: هنگامی که امام حسین(ع) مأموریت تهیه آب را بر عهده حضرت عباس(ع) گذاشتند، ایشان تا واپسین لحظات عمر شریف خود برای انجام این مأموریت تلاش کردند و از انجام مسئولیتی که بر عهده داشتند دست نکشیدند.

وی خاطرنشان کرد: وفاداری، ایثار و پایبندی حضرت عباس(ع) به فرمان امام، از مهم‌ترین جلوه‌های شخصیت آن حضرت در واقعه عاشورا است که جایگاه ممتاز ایشان را در میان شهدای کربلا رقم زده است.

کربلا از عقلانیت، حماسه و عاطفه شکل گرفته است

مؤمنی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های معرفتی دهه نخست ماه محرم اظهار کرد: این ایام بهترین فرصت برای تعمیق پیوند قلبی و معرفتی با سیدالشهدا(ع) و بازخوانی درس‌های نهضت عاشورا است.

وی گفت: واقعه کربلا مجموعه‌ای از سه عنصر اساسی عقلانیت، حماسه و عاطفه را در خود جای داده است و همین ویژگی، مکتب عاشورا را به مدرسه‌ای جامع برای هدایت انسان‌ها تبدیل کرده است.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت همچنین با اشاره به شرایط امروز جامعه تصریح کرد: وظیفه همگان حضور در صحنه و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی است و نباید اقدامی صورت گیرد که موجب آسیب دیدن وحدت و انسجام ملت شود.

وی افزود: هر فردی باید نسبت به مسئولیت‌های خود آگاه باشد چرا که غفلت از وظایف می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند و جامعه را در معرض آسیب قرار دهد.