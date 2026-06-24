دستگیری ۲ خرده فروش مواد مخدر در سمنان؛ مواد مخدر از متخلفان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب غروب چهارشنبه در انجام ماموریت پلیسی با اشاره به اجرای طرح‌های مقابله با خرده‌فروشان مواد مخدر در سطح شهرستان سمنان اظهار کرد: در راستای ارتقای احساس امنیت عمومی و برخورد قاطع با سوداگران مرگ، مأموران کلانتری ۱۳ گلستان با اشراف اطلاعاتی کامل از فعالیت فردی غیربومی در زمینه توزیع و فروش مواد مخدر در شهر سمنان مطلع شدند.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اطمینان از صحت موضوع، مأموران انتظامی در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سمنان ادامه داد: در بازرسی از محل اختفای این فرد، یک کیلو و ۸۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک به همراه تجهیزات و وسایل توزین مواد مخدر کشف و ضبط شد.

عرب همچنین از شناسایی و دستگیری متهم دیگری در ادامه این پرونده خبر داد و یادآور شد: با تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی تأکید کرد: پلیس با قاطعیت با توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان مواد مخدر برخورد می‌کند و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.