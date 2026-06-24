۵ مصدوم انفجار گاز در پلور مازندران به دماوند و تهران اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حادثه انفجار گاز عصر پنجشنبه در منطقه پلور استان مازندران به وقوع پیوست که در پی آن پنج نفر دچار مصدومیت شدید شدند و با توجه به نزدیکی مسیر دسترسی، توسط نیروهای امدادی اورژانس و جمعیت هلال احمر به بیمارستان سوم شعبان دماوند منتقل شدند.

مجتبی بنداد کرمانی، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: بلافاصله پس از ورود مصدومان به بیمارستان، اقدامات اولیه درمانی و مراقبت‌های ضروری برای آنان آغاز شد و تیم پزشکی بیمارستان تمام تلاش خود را برای تثبیت شرایط جسمی آسیب‌دیدگان به کار گرفت.

وی با اشاره به وخامت حال برخی از مصدومان تصریح کرد: شدت جراحات و سوختگی‌های وارده به‌گونه‌ای بوده که ادامه روند درمان این افراد در یک مرکز تخصصی سوختگی ضروری تشخیص داده شد و بر همین اساس هماهنگی‌های لازم برای اعزام آنان به بیمارستان تخصصی سوختگی تهران صورت پذیرفت.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دماوند در پایان با بیان اینکه دو نفر از مصدومان این حادثه در وضعیت بدحالی به سر می‌برند، خاطرنشان کرد: اقدامات درمانی برای پایدارسازی وضعیت این دو بیمار همچنان در حال انجام است و مصدومان پس از کسب شرایط نسبی، برای ادامه درمان به تهران منتقل شدند.