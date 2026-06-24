رئیس شورای شهر بوشهر: صیانت از منافع مردم وتوسعه شهری وظیفه شورا است

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندینیا چهارشنبه شب در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: در طول این دوره، شورای اسلامی شهر تلاش کرده است با حمایت از برنامههای شهرداری، تصویب بودجههای توسعهمحور، همراهی در اجرای پروژههای عمرانی و ایجاد بسترهای قانونی لازم، مسیر خدمترسانی به شهروندان را تسهیل کند، اما حمایت از مدیریت شهری هرگز به معنای چشمپوشی از وظایف نظارتی شورا نیست.
وی افزود: شهروندان انتظار دارند شورا علاوه بر حمایت از اقدامات مثبت، نسبت به میزان تحقق وعدهها، برنامههای مصوب و اهداف تعیین شده نیز حساس باشد و گزارش عملکرد دستگاه اجرایی شهر را به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار دهد.
درآمدهای پایدار؛ مطالبه جدی شورا از مدیریت شهری
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به یکی از مهمترین دغدغههای اعضای شورا گفت: سالهاست کارشناسان مدیریت شهری بر این موضوع تأکید دارند که آینده شهرداریها در گرو ایجاد درآمدهای پایدار است و وابستگی به درآمدهای ناپایدار نمیتواند پاسخگوی نیازهای رو به رشد شهر باشد.
وی ادامه داد: شورای شهر در بودجه و اسناد بالادستی مدیریت شهری، تکالیف روشنی در حوزه سرمایهگذاری، مولدسازی داراییها، مشارکت با بخش خصوصی، توسعه پروژههای درآمدزا، بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری و دریامحور و همچنین وصول مطالبات شهرداری پیشبینی کرده است.
زندینیا خاطرنشان کرد: بوشهر از ظرفیتهای منحصر به فردی برخوردار است؛ از موقعیت ممتاز ساحلی و گردشگری گرفته تا فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه خدمات شهری، اما انتظار شورا این بوده که این ظرفیتها با سرعت و جدیت بیشتری به پروژههای عملیاتی و منابع پایدار درآمدی تبدیل شوند.
وی افزود: بخش قابل توجهی از دغدغههای اعضای شورا به میزان تحقق این اهداف بازمیگردد و معتقدیم در حوزه اقتصاد شهری همچنان ظرفیتهای استفادهنشده فراوانی وجود دارد.
ضرورت تحول در حوزه سرمایهگذاری شهری
رئیس شورای شهر بوشهر با بیان اینکه توسعه شهر بدون جذب سرمایهگذار امکانپذیر نیست، گفت: امروز رقابت اصلی شهرها در جذب سرمایه، ایجاد فرصتهای اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی است.
وی اظهار کرد: انتظار میرفت اطلس سرمایهگذاری شهر، بستههای تشویقی و پروژههای مشارکتی با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسد و شاهد حضور پررنگتر سرمایهگذاران در پروژههای شهری باشیم.
زندینیا تصریح کرد: هر اندازه درآمدهای پایدار تقویت شود، امکان اجرای پروژههای عمرانی، توسعه زیرساختها و ارائه خدمات بهتر به شهروندان نیز افزایش خواهد یافت.
نیروی انسانی؛ سرمایهای که باید بیشتر دیده شود
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر در ادامه به موضوع نیروی انسانی پرداخت و گفت: یکی از مهمترین سرمایههای شهرداری، کارکنان، کارشناسان و مدیران آن هستند.
وی افزود: شورا همواره بر اصل شایستهسالاری، ارتقای نیروهای توانمند، استفاده از ظرفیت کارشناسان مجرب و حفظ کرامت نیروی انسانی تأکید داشته است.
زندینیا خاطرنشان کرد: بدنه شهرداری بوشهر از نیروهای متخصص و با تجربهای برخوردار است که میتوانند نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات شهری ایفا کنند و انتظار میرود زمینه حضور و نقشآفرینی هرچه بیشتر نیروهای توانمند در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی فراهم شود.
شفافیت و پاسخگویی؛ مطالبه عمومی شهروندان
وی یکی دیگر از محورهای مورد توجه شورا را شفافیت عنوان کرد و گفت: مردم حق دارند بدانند منابع شهرداری چگونه تأمین و در چه بخشهایی هزینه میشود.
رئیس شورای شهر بوشهر افزود: شورا همواره بر ارائه گزارشهای عملکرد، انتشار اطلاعات، توسعه سامانههای هوشمند و تقویت شفافیت در فرآیندهای مالی، اداری و اجرایی تأکید داشته است.
وی بیان کرد: اعتقاد داریم هر اندازه شفافیت افزایش یابد، اعتماد عمومی نیز تقویت خواهد شد و این موضوع یکی از الزامات مدیریت شهری نوین است.
اجرای دقیق مصوبات شورا؛ مطالبه قانونی نمایندگان مردم
زندینیا با تأکید بر جایگاه قانونی شورا گفت: مصوبات شورا پس از طی فرآیندهای قانونی لازمالاجرا هستند و شورا موظف است میزان اجرای آنها را رصد کند.
وی افزود: از برنامههای عمرانی و خدمات شهری گرفته تا حوزه حمل و نقل، سرمایهگذاری، مدیریت پسماند، هوشمندسازی خدمات، ساماندهی درآمدها و سایر مأموریتهای مدیریت شهری، همگی باید بر اساس برنامه زمانبندی و اهداف مصوب دنبال شوند.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر تصریح کرد: شورا وظیفه دارد در قبال مطالبات مردم، نسبت به میزان پیشرفت این برنامهها مطالبهگر باشد و در صورت مشاهده کندی، انحراف یا عدم تحقق اهداف، موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کند.
شورا مدافع حقوق شهروندان است
وی در پایان تأکید کرد: شورای اسلامی شهر بوشهر نه در جایگاه تقابل با مدیریت شهری، بلکه در جایگاه نمایندگی مردم و صیانت از منافع عمومی عمل میکند.
زندینیا گفت: هر اقدامی که از سوی شورا انجام میشود با هدف ارتقای کیفیت مدیریت شهری، افزایش بهرهوری، تسریع در توسعه شهر، بهبود خدمات عمومی و دفاع از حقوق شهروندان است و معتقدیم نظارت مؤثر و دلسوزانه، مکمل مدیریت موفق شهری خواهد بود.
وی افزود: مردم بوشهر اطمینان داشته باشند که شورای اسلامی شهر با جدیت، مسئولیتپذیری و در چارچوب قانون، تحقق برنامههای توسعهای شهر و مطالبات عمومی شهروندان را دنبال خواهد کرد.
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