به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی با حضور حجت الاسلام سید حسن خمینی، رئیسجمهور مسعود پزشکیان، حجج الاسلام سید یاسر خمینی و سید علی خمینی در حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد.
مسعود پزشکیان در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: عزت و سربلندی که امروز در کشور ما وجود دارد به برکت رهنمودهای رهبر شهید انقلاب است. هیچ ملتی روی سعادت نمیبیند، مگر اینکه به قرآن عمل کند و من به عنوان مسئول در این کشور، وظیفهام این است که کتاب خدا در مقابل دیدگانم باشد و به آن عمل کنم و عدالت را در جامعه پیاده کنم.
رئیسجمهور با تأکید بر مسئولیت خود در قبال وضعیت معیشتی مردم تصریح کرد: من نمیتوانم مسئول مملکتی باشم که مملکت شیعه و علی باشد و یک عده بیکار باشند و گرسنه باشند. خدا از من نخواهد گذشت، از دولت نخواهد گذشت.
وی با اشاره به دشمنیهای جبهه استکبار از آغاز به کار دولت چهاردهم گفت: از زمانی که ما آمدیم صهیونیستها و آمریکا خواستند برای ما مشکل ایجاد کنند. آنها نمیخواهند ما عزت و سعادت داشته باشیم. روز اول اسماعیل هنیه را شهید کردند.
رئیس جمهور کشورمان گفت: باور کنید امروز ایران را در منطقه به عنوان یک قدرت میبینند. فکر میکردند کار جمهوری اسلامی سه روزه تمام است و مثل سوریه یک شخصی از خودشان را سر کار میآورند، اما سپاهیان و ارتشیان ما با جانفشانی کاری کردند کارستان.
پزشکیان با هشدار نسبت به خطر تفرقه تأکید کرد: چنددستگی و تفرقه یعنی آتش. رهبر انقلاب در پیامش به ما وحدت و انسجام را ابلاغ کرده است. اگر میخواهیم به جایی برسیم باید برای رسیدن به وحدت و انسجام تلاش کنیم.
رئیسجمهور با اشاره به هماهنگی موجود در ارکان نظام خاطرنشان کرد: امروز هم در سران قوا، هم در شورای امنیت و هم در مجموعه سیستم یک نگاه مشترک داریم. اگر دستاوردی داریم دستاورد این مجموعه، رهبر بزرگ و مردم عزیز است. امروز وحدت ما بین کشورهای مسلمان مثالزدنی شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با طرح یک مطالبه عمومی اظهار داشت: به عنوان یک مسلمان نمیپذیرم کشور ما پایینتر از کشورهایی باشد که ادعای مسلمانی ندارند. ما از همه طلب کمک داریم. ما با پیشنهاد کاری نداریم، هر کسی مدعی است میتواند این گوی و میدان. ما بستر را آماده میکنیم و آنها بیایند و مشکل را حل کنند.
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