به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری شامگاه چهارشنبه در سخنانی عزاداری هیئت ثارالله قم با تبیین ابعاد مختلف نزاع تاریخی میان جبهه توحید و جبهه کفر اظهار کرد: درگیری میان موحدان و جریانهای معارض الهی، نزاعی مقطعی یا محدود به یک دوره تاریخی نیست، بلکه حقیقتی مستمر در طول تاریخ بشر است که بر محور ربوبیت خداوند، برنامه الهی، دین الهی و نحوه تدبیر عالم شکل گرفته است.
وی افزود: جبهه انبیا و اولیای الهی تسلیم اراده خداوند هستند و همه تلاش خود را در مسیر تحقق برنامه الهی به کار میگیرند، اما جبهه مقابل نیز دقیقاً بر سر همین موضوع با پیامبران به مقابله برمیخیزد و ریشه همه درگیریها و نزاعهای تاریخی میان حق و باطل را باید در همین مسئله جستوجو کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: این رویارویی تاریخی مراحل مختلفی را پشت سر میگذارد و بر اساس سنتهای الهی، جریان حق در مسیر خود از آزمونها، ابتلائات و پیچیدگیهای فراوانی عبور میکند تا صفوف حق و باطل از یکدیگر متمایز شوند و هر دو جبهه به خلوص برسند.
وی با اشاره به وعدههای الهی درباره سرانجام این نزاع گفت: از منظر قرآن کریم، نتیجه این درگیری هرگز مبهم نیست و خداوند متعال بارها با تعابیر گوناگون پیروزی نهایی جبهه حق را وعده داده است و نصرت الهی نسبت به پیامبران و مؤمنان وعدهای قطعی است و در نهایت، این جبهه حق است که به پیروزی کامل دست خواهد یافت.
قرآن پیروزی جبهه حق را قطعی میداند
آیت الله میرباقری بیان کرد: خداوند در آیات متعددی از جمله «إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِینَ آمَنُوا» وعده نصرت قطعی پیامبران و مؤمنان را مطرح کرده و این وعده تنها محدود به دنیا نیست بلکه در گسترهای وسیعتر تا ظهور و رجعت نیز امتداد پیدا میکند.
وی افزود: قرآن کریم در تعبیر دیگری میفرماید «کَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِی» و این بیان نشان میدهد که خداوند خود را در کنار پیامبران قرار داده و جبهه مقابل را در برابر اراده الهی معرفی میکند.
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: هنگامی که خداوند در یک سوی این تقابل قرار دارد، نتیجه نبرد روشن است و هیچ تردیدی در سرانجام آن وجود ندارد و از همین رو، وعده خلافت مؤمنان در زمین، استقرار دین الهی و تحقق امنیت کامل برای بندگی خداوند نیز از جمله وعدههای قطعی الهی به شمار میرود.
وی ادامه داد: دوران غلبه دشمنان، دورهای است که دینداری با دشواریها و محدودیتهای فراوان همراه است اما قرآن وعده داده است، روزی فرا خواهد رسید که مؤمنان بدون ترس و اضطراب، دین خدا را در جامعه اقامه خواهند کرد و شرایط تقیه و مدارا به پایان خواهد رسید.
تمثیل قرآن از حق و باطل، آب زلال و کف روی آن است
میرباقری در ادامه با اشاره به آیات سوره مبارکه رعد اظهار کرد: قرآن برای تبیین نسبت حق و باطل، مثالی بسیار عمیق و راهگشا ارائه کرده و خداوند حقیقت نازلشده از عالم بالا را به آبی تشبیه میکند که در وادیهای مختلف جاری میشود و هر ظرفی به اندازه ظرفیت خود از آن بهره میگیرد.
وی افزود: در کنار این آب جاری، کف و حبابی نیز شکل میگیرد که بر سطح آن قرار میگیرد و در نگاه نخست ممکن است چشمها را به خود مشغول کند، اما حقیقت و اصالت از آنِ آب جاری است نه کف روی آن.
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: قرآن کریم حق و باطل را به همین صورت معرفی میکند و حقیقت الهی همان جریان زلال و ماندگاری است که در عالم جاری شده و پیامبران حامل آن هستند، اما باطل تنها ظاهری پر سر و صدا و ناپایدار دارد که همچون کف روی آب، دیر یا زود از میان خواهد رفت.
وی گفت: گاه ممکن است انسان در ظاهر، قدرتهای بزرگ، تمدنهای گسترده و امکانات فراوان جبهه باطل را مشاهده کند و تصور کند این جریان ماندگار است، اما قرآن تأکید میکند که همه این جلوهها همانند کف روی آب هستند و بقای حقیقی ندارند.
هزینههای جبهه کفر به حسرت تبدیل میشود
آیت الله میرباقری با استناد به آیات سوره انفال اظهار کرد: همانگونه که مؤمنان برای گسترش دین خدا از جان و مال خود هزینه میکنند، جریانهای معارض نیز برای مقابله با راه خدا همه امکانات خود را به میدان میآورند و برای جلوگیری از گسترش دعوت الهی سرمایهگذاری میکنند.
وی افزود: قرآن کریم تصریح میکند که این هزینهها در نهایت به حسرت تبدیل خواهد شد، زیرا آنان همه سرمایههای خود را در مسیری صرف میکنند که سرانجامی جز شکست ندارد.
وی ادامه داد: تفاوت اساسی میان جبهه حق و باطل در این است که هیچ هزینهای در جبهه ایمان از بین نمیرود و مؤمن حتی اگر پیش از مشاهده پیروزی ظاهری از دنیا برود، همه مجاهدتها و فداکاریهای او نزد خداوند محفوظ خواهد ماند.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: سرمایههایی که در راه خدا هزینه میشود به دست خداوند سپرده میشود و نهتنها از بین نمیرود، بلکه چندین برابر به صاحب آن بازگردانده خواهد شد اما هزینههای جبهه باطل سرانجام به حسرت، شکست و عذاب منتهی میشود.
صبر پیامبر(ص) مقدمه تشکیل امت و تحقق پیروزی بود
آیت الله میرباقری در بخش دیگری از سخنان خود به مراحل صبر و استقامت پیامبر اکرم(ص) اشاره کرد و گفت: سنت الهی بر این قرار نگرفته که درگیری حق و باطل از ابتدا به قتال و نبرد نظامی منتهی شود، بلکه پیش از آن مراحل متعددی از صبر، مدارا، اتمام حجت و استقامت وجود دارد.
وی افزود: پیامبر اکرم(ص) سالها در برابر تکذیبها، تهمتها، فشارها و دشمنیهای مشرکان صبر کردند و در هر مرحله، متناسب با شرایط مأمور به بردباری و استقامت بودند.
وی ادامه داد: بخشی از این صبر در برابر دشمنان سرسخت و بخشی نیز در قالب مدارا با افرادی بود که امکان هدایت آنان وجود داشت و پیامبر اکرم(ص) بسیاری از دشمنیها را با حسن خلق و رفتار کریمانه به دوستی و حمایت تبدیل کردند.
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: امتسازی و تحقق اهداف بزرگ الهی بدون صبر ممکن نیست و پیامبر اکرم(ص) در مسیر تشکیل امت اسلامی، مراحل دشوار و طولانیای را پشت سر گذاشتند تا زمینه تحقق وعدههای الهی فراهم شود.
ائمه(ع) استمرار مسیر نبوی را تضمین کردند
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه اهلبیت(ع) در تحقق برنامه الهی گفت: پس از دوران صبر و استقامت پیامبر اکرم(ص)، خداوند به ایشان بشارت داد که امامانی از نسل ایشان مسئولیت استمرار این مسیر را برعهده خواهند گرفت.
وی افزود: ائمه اطهار(ع) با یقین کامل به وعدههای الهی و بدون کوچکترین تردید در مسیر حق، راه پیامبر اکرم(ص) را ادامه دادند و هر یک در مقطع خود نقشی اساسی در پیشبرد این طرح الهی ایفا کردند.
وی خاطرنشان کرد: امیرالمؤمنین(ع)، امام حسن مجتبی(ع)، سیدالشهدا(ع) و در نهایت حضرت ولیعصر(عج) حلقههای متصل یک حقیقت واحد هستند که تحقق نهایی وعدههای الهی از مسیر آنان دنبال میشود.
قتال آخرین مرحله پس از اتمام حجت است
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به فلسفه تشریع جهاد اظهار کرد: هنگامی که همه مراحل صبر، دعوت، اتمام حجت و مدارا طی شد و دشمنان به مقابله آشکار با خداوند و پیامبر برخاستند، اذن قتال صادر شد.
وی افزود: قتال در منطق اسلام اقدامی ابتدایی و شتابزده نیست، بلکه آخرین مرحله از یک مسیر طولانی هدایت، دعوت و اتمام حجت به شمار میرود.
میرباقری تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) پس از سالها صبر و استقامت، با اذن الهی وارد مرحله مقابله شدند و خداوند نیز پیروزیهای بزرگ را نصیب ایشان کرد.
وی در پایان تأکید کرد: سنت الهی در طول تاریخ بر این اساس استوار بوده که جبهه حق با صبر، استقامت، مجاهدت و تحمل دشواریها مسیر خود را طی کند و در نهایت نیز وعده قطعی خداوند درباره غلبه دین حق و نابودی جریان باطل تحقق می یابد.
قم- عضو مجلس خبرگان رهبری با تبیین سنتهای الهی حاکم بر تقابل جبهه حق و باطل، نهضت عاشورا را تجلی روشن وعدههای الهی در غلبه حق دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری شامگاه چهارشنبه در سخنانی عزاداری هیئت ثارالله قم با تبیین ابعاد مختلف نزاع تاریخی میان جبهه توحید و جبهه کفر اظهار کرد: درگیری میان موحدان و جریانهای معارض الهی، نزاعی مقطعی یا محدود به یک دوره تاریخی نیست، بلکه حقیقتی مستمر در طول تاریخ بشر است که بر محور ربوبیت خداوند، برنامه الهی، دین الهی و نحوه تدبیر عالم شکل گرفته است.
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