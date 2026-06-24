https://mehrnews.com/x3cqmV ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۲ کد مطلب 6870089 استانها مرکزی استانها مرکزی ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۲ اجتماع عظیم عزاداران دیار آفتاب در شب عاشورای حسینی اراک - در این ویدئو اجتماع عظیم عزاداران دیار آفتاب در شب عاشورای حسینی را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6870089 کپی شد مطالب مرتبط مکتب عباس (ع) و بصیرت حسینی الگوی تربیتی برای جامعه معاصر بیعت عاشورایی مردم دیار آفتاب با امام امت حضور پرشور حسینی مردم دیار آفتاب در صد و پانزدهمین قرار عاشقی تجمع عظیم عزاداران حسینی در محلات همزمان با شب تاسوعا آیین سنتی «دسته روی کمر به کمر» در رامیان برگزار شد برچسبها تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی اراک
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