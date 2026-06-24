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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۲

اجتماع عظیم عزاداران دیار آفتاب در شب عاشورای حسینی

اجتماع عظیم عزاداران دیار آفتاب در شب عاشورای حسینی

اراک - در این ویدئو اجتماع عظیم عزاداران دیار آفتاب در شب عاشورای حسینی را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6870089

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