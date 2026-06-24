https://mehrnews.com/x3cqpq ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۱ کد مطلب 6870162 استانها مرکزی استانها مرکزی ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۱ بیعت عاشورایی مردم دیار آفتاب با امام امت اراک- در این ویدئو بیعت عاشورایی مردم دیار آفتاب با امام امت را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6870162 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع عظیم عزاداران دیار آفتاب در شب عاشورای حسینی صد و شانزدهمین تجمع لنگرودی ها همزمان با شب عاشورا تجمع عظیم عزاداران حسینی در محلات همزمان با شب تاسوعا حضور پرشور حسینی مردم دیار آفتاب در صد و پانزدهمین قرار عاشقی برچسبها اراک عاشورای حسینی تجمع مردمی
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