مکتب عباس (ع) و بصیرت حسینی الگوی تربیتی برای جامعه معاصر

خبرگزاری مهر، گروه استانها: وفاداری حضرت عباس(ع) و بصیرت یاران امام حسین(ع) از مهمترین آموزههای تربیتی نهضت عاشورا به شمار میرود که میتواند برای جامعه امروز الگویی راهگشا باشد، چراکه وفاداری حضرت عباس(ع) نمادی از تعهد آگاهانه، مسئولیتپذیری و ایستادگی بر عهد در سختترین شرایط است و میتواند در تحکیم روابط خانوادگی و اجتماعی نقش مؤثری ایفا کند.
همچنین بصیرت اصحاب امام حسین(ع) نیز نشان میدهد که در فضای آکنده از تبلیغات، فشارها و ابهامها، تشخیص حق از باطل نیازمند آگاهی، تحلیل و پایبندی به معیارهای اصیل اخلاقی و دینی است،از این رو بازخوانی این دو مفهوم در زندگی فردی و اجتماعی میتواند به تقویت اعتماد، مسئولیتپذیری و تصمیمگیری آگاهانه در جامعه معاصر کمک کند.
حضرت ابوالفضل (ع) الگوی تمامعیار وفاداری و بصیرت در تراز اسلام است
امام جمعه ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه رفیع علمدار کربلا اظهار کرد: تاسوعای حسینی فرصتی مغتنم برای بازخوانی سیره عملی حضرت ابوالفضل العباس (ع) است؛ شخصیتی که در تمام طول عمر شریف خود، تسلیم محض در برابر امام زمانش بود و این بزرگترین درس برای جامعه امروز ماست.
حجت الاسلام جعفر رحیمی با بیان اینکه حضرت عباس (ع) تنها یک جنگجوی دلاور نبود، افزود: آنچه حضرت عباس (ع) را در تاریخ ماندگار کرد، وفاداری مطلق و بصیرت عمیق ایشان بود، ایشان بدون ذرهای تردید، تا آخرین قطره خون در کنار امام حسین (ع) ایستاد و درس ایستادگی در برابر جبهه باطل را به بشریت آموخت.
امام جمعه ساوه با تأکید بر ضرورت الگوگیری از حضرت ابوالفضل (ع) در عرصههای مختلف تصریح کرد: اکنون جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند ویژگیهای شخصیتی حضرت عباس (ع) است، روحیه ایثار، فداکاری و ولایتپذیری ایشان باید به عنوان یک الگوی کاربردی برای نسل جوان و مسئولان تبیین شود.
حجتالاسلام رحیمی تصریح کرد: نهضت حسینی و حماسهآفرینی حضرت عباس (ع) در تاسوعا، فراتر از زمان و مکان است و چنانچه فرهنگ علوی و عباسی در جامعه نهادینه شود، بسیاری از آسیبهای اجتماعی و فرهنگی کاهش خواهد یافت و ما میتوانیم در برابر تهاجمهای فکری دشمنان، مقاومتر از گذشته باقی بمانیم.
بصیرت و وفاداری، رمز عبور از چالشهای اخلاقی جامعه است
امام جمعه زرندیه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قدمت ۱۴ قرنی مکتب امام حسین(ع) اظهار کرد: این مکتب، درس آزادگی، عزتمداری، دوری از ذلت، اخلاق، ادب و وفاداری را به بشریت آموخته است،کربلا در بالاترین نقطه شرافت و انسانیت ایستاده و پیروان این نهضت همواره میکوشند خود را به این قله رفیع نزدیک کنند.
حجت الایلام حسین ابراهیمی با تأکید بر اینکه ملت ایران به عنوان یکی از بزرگترین درسآموختگان مکتب کربلا، شعار ماندگار «هیهات من الذله» را سرلوحه خود قرار داده است، افزود: این درس ماندگار، امروز نام ملت ایران را در سراسر دنیا پرآوازه کرده و هیمنه پوشالی دشمنان بشریت همچون آمریکا و اسرائیل را در هم شکسته است.
وی با تأکید بر جایگاه حضرت ابوالفضل العباس(ع) به عنوان نماد ادب و وفاداری، گفت: ملت ما با ارادت ویژه به حضرت عباس(ع)، خود را تربیتیافته مکتب آن حضرت میداند،وفاداری آن حضرت تنها یک ویژگی نبود، بلکه مجموعهای از صفات متعالی نظیر ایمان، تعهد، بصیرت و ایثار بود.
حجتالاسلام ابراهیمی همچنین با اشاره به درس بزرگ «بصیرت» در نهضت عاشوراافزود: اصحاب امام حسین(ع) در شرایطی که فضای جامعه دچار تبلیغات سوء، تهدیدات و تطمیعهای دشمن بود، با بصیرت کامل، حق را از باطل تشخیص دادند و در کنار امام زمان خود ایستادند.
وی با بیان اینکه جامعه کنونی نیز گاه با شرایط غبارآلود و پیچیدهای مواجه است که تشخیص حقیقت در آن دشوار است، گفت: انسان بصیر کسی است که تحت تأثیر شایعات، فضاسازیها و منافع کوتاهمدت قرار نمیگیرد، برای عبور از این شرایط، باید با تکیه بر عقلانیت، اخلاق و معیارهای دینی، از تصمیمات هیجانی پرهیز کرد و با بررسی دقیق اطلاعات، مسیر درست را برگزید.
وی در تبیین کاربرد این الگو در ساحت خانواده، وفاداری را به معنای پایبندی به مسئولیتها، پاسداری از حریمها و همراهی و همدلی همیشگی با اعضای خانواده در فراز و نشیبهای زندگی دانست و افزود: همانگونه که حضرت رباب(س) در سختترین شرایط در کنار همسر خود ایستاد، خانوادههای امروزی نیز باید در مشکلات، یار و پشتیبان یکدیگر باشند.
امام جمعه زرندیه ، وفاداری در عرصه اجتماعی را نیز مترادف با بزرگمنشی، امانتداری، صداقت و حمایت از حق برشمرد و گفت : جامعهای که در آن آحاد مردم نسبت به مسئولیتهای خود وفادار باشند، از اعتماد و همبستگی اجتماعی بسیار بالاتری برخوردار خواهد بود.
امام جمعه زرندیه ادامه داد:اگر آحاد جامعه بتوانند وفاداری حضرت عباس(ع) و بصیرت اصحاب امام حسین(ع) را در زندگی فردی و اجتماعی خود نهادینه کنند، بسیاری از چالشها و بحرانهای اخلاقی و اجتماعی کاهش خواهد یافت و زمینه شکلگیری جامعهای آگاه، مسئول و متعهد فراهم خواهد شد.
وفاداری «عباس» درمان گسستهای خانوادگی و «بصیرت حسینی» قطبنمای تصمیمگیری در فتنهها
امام جمعه موقت ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ظرفیتهای تربیتی و اجتماعی مکتب عاشورا گفت: وفاداری حضرت ابوالفضل العباس(ع) و بصیرت یاران امام حسین(ع) میتواند الگویی راهگشا برای تحکیم روابط خانوادگی و تصمیمگیری صحیح در شرایط پیچیده و غبارآلود جامعه امروز باشد.
حجتالاسلام علی بدرخانی در خصوص نحوه پیادهسازی سیره حضرت ابوالفضل(ع) در زندگی امروز اظهار کرد: مؤلفه اصلی وفاداری حضرت عباس(ع)، «تعهد آگاهانه» بود، ایشان تنها بر اساس عاطفه یا پیوند خویشاوندی در کنار امام حسین(ع) قرار نگرفت، بلکه با بصیرتی عمیق، امام زمان خود را شناخت و آگاهانه به آن عهد وفادار ماند.
وی ادامه داد: برای بازسازی این الگو در روابط خانوادگی، باید وفاداری را از یک واژه ساده به یک تعهد مسئولانه تبدیل کنیم، در دنیای امروز که فردگرایی و گسستهای عاطفی گاه بنیان خانواده را تهدید میکند، وفاداری به معنای ایستادگی بر سر عهد و پیمان و حفظ مسئولیت در قبال یکدیگر است.
امام جمعه موقت ساوه تصریح کرد: اگر زن و مرد در خانواده همانند حضرت عباس(ع) که خود را سپر بلای امام خویش کرد، سپر امنیتی و عاطفی یکدیگر باشند و در سختیها به جای رویگردانی، تکیهگاه هم باقی بمانند، بسیاری از آسیبهای اجتماعی و فروپاشیهای عاطفی در جامعه کاهش خواهد یافت.
حجت الاسلام بدرخانی با اشاره به ضرورت بصیرت در شرایط پیچیده اجتماعی گفت: بصیرت به معنای قدرت تشخیص حق از باطل در زمانی است که حقیقت در میان هیاهوها و تبلیغات پنهان میشود، اصحاب امام حسین(ع) در کربلا گرفتار فضای تبلیغاتی و فشارهای زمانه نشدند، آنان شاخص را امام خویش قرار دادند و از مسیر حق منحرف نشدند.
وی با اشاره به شرایط کنونی جهان و فضای رسانهای افزود: اکنو جامعه با حجم گستردهای از اطلاعات، اخبار جعلی و روایتهای متناقض مواجه است. در چنین فضایی، بصیرت به معنای مطالعهگری، تحلیلگری و حرکت بر اساس شاخصهای اصیل دینی و ارزشی است، فرد بصیر تحت تأثیر هیاهوی رسانهای قرار نمیگیرد و تصمیمهای مهم زندگی خود را بر پایه عقلانیت و معیارهای حق اتخاذ میکند.
امام جمعه موقت ساوه تصریح کرد: نهضت عاشورا یک دانشگاه بزرگ انسانسازی است. اگر در تصمیمگیریهای فردی و اجتماعی، حقیقت را بر منافع زودگذر ترجیح دهیم، در واقع به مکتب حسینی عمل کردهایم.
وی ادامه داد: وفاداری در خانواده و بصیرت در اجتماع، دو بال مهم برای عبور جامعه از فتنهها و پیچیدگیهای عصر حاضر است؛ دو اصلی که باید بیش از پیش در فرهنگ و سبک زندگی مردم مورد توجه قرار گیرد.
وفاداری و بصیرت عاشورایی میتواند سرمایه اجتماعی جامعه را تقویت کند
استاد دانشگاه و دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای تربیتی و معرفتی واقعه عاشورا اظهار کرد: شخصیت حضرت ابوالفضل العباس(ع) نمونهای ممتاز از وفاداری آگاهانه است،وفاداریای که بر پایه ایمان، شناخت و مسئولیتپذیری شکل گرفته و میتواند در دنیای مدرن نیز بهعنوان الگویی برای تنظیم و تقویت روابط انسانی مورد توجه قرار گیرد.
سارا خسروی افزود: در فضای کنونی که فردگرایی و منافع شخصی گاه بر روابط انسانی سایه میاندازد، بازخوانی مؤلفههای وفاداری حضرت عباس(ع) میتواند به تحکیم پیوندهای خانوادگی و اجتماعی کمک کند و زمینهساز تقویت اعتماد و همدلی در جامعه باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در حوزه خانواده، وفاداری به معنای ایجاد امنیت عاطفی، مسئولیتپذیری متقابل و پایبندی به ارزشهایی همچون احترام، همدلی و ایثار است،اگر این مؤلفهها در روابط خانوادگی تقویت شود، خانواده میتواند به محیطی پایدار برای رشد اخلاقی و تربیتی اعضا تبدیل شود.
خسروی با اشاره به کارکرد اجتماعی این مفهوم نیز گفت: در عرصه اجتماعی، وفاداری به معنای امانتداری، پایبندی به عهد و احساس مسئولیت در قبال جامعه است جامعهای که در آن افراد نسبت به تعهدات اخلاقی و اجتماعی خود وفادار باشند، از سطح بالاتری از اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی برخوردار خواهد شد.
وی با اشاره به درس بصیرت در نهضت عاشورا تصریح کرد: یکی از برجستهترین ویژگیهای اصحاب امام حسین(ع)، قدرت تشخیص حق از باطل در شرایط پیچیده و پرابهام زمانه بود،آنان در فضایی آکنده از تبلیغات، تهدید و تطمیع، با آگاهی و شناخت عمیق مسیر درست را انتخاب کردند و در کنار امام زمان خود ایستادند.
این پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت افزود: در جامعه کنونی نیز افراد با حجم گستردهای از اطلاعات، روایتهای متناقض و فضاسازیهای رسانهای مواجهاند،در چنین شرایطی، الگو گرفتن از بصیرت یاران امام حسین(ع) به معنای تقویت تفکر نقادانه، پرهیز از تصمیمهای شتابزده و توجه به معیارهای اخلاقی و عقلانی در تصمیمگیری است.
خسروی تصریح کرد: بصیرت زمانی شکل میگیرد که آگاهی، تحلیل و مسئولیتپذیری در کنار یکدیگر قرار گیرد، انسان بصیر صرفاً دریافتکننده اطلاعات نیست، بلکه با سنجش و تأمل میتواند مسیر درست را تشخیص دهد و در برابر فشارهای اجتماعی یا منافع زودگذر از آن عدول نکند.
وی اظهار کرد: بازخوانی آموزههای عاشورا، بهویژه وفاداری حضرت عباس(ع) و بصیرت اصحاب امام حسین(ع)، میتواند در نظام تربیتی و فرهنگی جامعه الهامبخش باشد و نسل امروز را در مسیر شکلگیری شخصیتهایی مسئول، آگاه و اخلاقمدار یاری دهد.
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