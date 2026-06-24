  1. استانها
  2. هرمزگان
۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۴

مقتل شهدای دانش آموز میناب غرق در شور و ماتم حسینی

مقتل شهدای دانش آموز میناب غرق در شور و ماتم حسینی

میناب-در شب عاشورای حسینی مقتل دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه «کربلای ایران»غرق در شور و ماتم حسینی بود.

دریافت 18 MB
کد مطلب 6870119

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها