https://mehrnews.com/x3cqnx ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۴ کد مطلب 6870119 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۴ مقتل شهدای دانش آموز میناب غرق در شور و ماتم حسینی میناب-در شب عاشورای حسینی مقتل دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه «کربلای ایران»غرق در شور و ماتم حسینی بود. دریافت 18 MB کد مطلب 6870119 کپی شد مطالب مرتبط مردم آذربایجان غربی در اربعین حسینی اشک ماتم ریختند عزای اربعین حسین (ع) در کرمانشاه اقامه شد جلوههایی از عزاداری دانشگاهیان دانشگاه ارومیه در شب عاشورای حسینی آغاز مراسم «دلدادگان حسینی» در شهر قزوین برچسبها عاشورا مدرسه شجره طیبه میناب دسته عزاداری
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