اختر دانش: مادران با تربیت ولایی گره‌ گشای تمدن نوین اسلامی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم اختردانش صبح جمعه در همایش جهانی شیرخوارگان حسینی که به همت پیروان عترت واحد خواهران هیأت رزمندگان اسلام این شهر برگزار شد، با اشاره به برگزاری جهانی این همایش به یاد حضرت علی اصغر(ع) اظهار کرد: ما با برپایی این همایش، یک هدف و یک خط را دنبال می‌کنیم و آن، یارگیری برای امام زمان(عج) است.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با بیان اینکه کربلا سند غربت شیعه و امام حسین(ع) است، افزود: امام حسین(ع) هم در میدان رزم و هم با فرزندش که نیاز به آب داشت، با دشمن اتمام حجت کرد تا بدانند اگر ذره‌ای رحم در دل دشمن بود، این فرزند جان نمی‌داد. اما دشمنان با جواب تندی که دادند، جنایت خود را در تاریخ ماندگار کردند.

حجت‌الاسلام اختردانش با بیان اینکه حضرت علی اصغر(ع) به عنوان کوچک‌ترین سرباز کربلا، حامی پدر شد، تصریح کرد: اگر خط تاریخ را دنبال کنیم می‌بینیم که آیندگان پس از عاشورا پرسیدند این طفل چقدر آب می‌خواست؟ شما چگونه مسلمانی هستید که فرزند پیغمبر را با تیر سه‌شعبه به شهادت رساندید؟ این جنایت، دلیلی بر حقانیت «عبدالله الحسین» شد.

وی حضرت ابوالفضل(ع)، حضرت علی اصغر(ع) و امام کاظم(ع) را باب‌الحوائج دانست و گفت: دشمنان با عدم تحمل حتی حضرت علی اصغر(ع)، خباثت خود را نشان دادند.

تربیت نسل نخبه برای تمدن‌سازی

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با بیان اینکه شاه‌بیت نذرنامه این همایش، نذرِ فرزندان برای یاری امام زمان(عج) است، گفت: ما اینجا هستیم تا برای رهبر، برای خاک پاک ایران عزیز و برای انقلاب، سرباز تربیت کنیم.

وی با اشاره به اینکه شهدا مشعلی هستند که راه را به ما نشان می‌دهند، افزود: قرار نیست همه شهید شوند؛ مادران باید فرزندانی تربیت کنند که نخبه و کارآفرین باشند تا بتوانند جبهه اقتصادی را در دست بگیرند و گره‌ای از مسیر تمدن‌سازی انقلاب اسلامی بردارند.

نقش پیشتاز زنان در تاریخ و انقلاب

حجت‌الاسلام اختردانش با بیان اینکه زنان در طول تاریخ پیشتاز هستند، اظهار کرد: زنانی همچون حضرت خدیجه(س) و حضرت زهرا(س) تاریخ‌ساز و نمونه‌های مجاهدِ قرآنی هستند.

وی وجود ۸ هزار شهیده زن در کشور را نشان‌دهنده نقش‌آفرینی عمیق زنان در جامعه دانست و گفت: مادران اگر فاطمی و زینبی باشند، مقاومت و ایستادگی را برای کشور به ارمغان می‌آورند.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه مادران، حتی پس از جنگ هشت ساله دفاع مقدس، مدافعان حرم را تربیت کردند، افزود: برخی از این شهدا تک‌فرزند بودند و در رفاه و ثروت زندگی می‌کردند، اما مادر طوری آن‌ها را تربیت کرد که مال دنیا چشمشان را نگرفت و دفاع از وطن و حرم را انتخاب کردند.

وی با تأکید بر تربیت حسینی، ولایی و زینبی فرزندان از سوی مادران، گفت: فرزندان را در یک کلمه، «ولایت‌مدار» پرورش دهید.

حجت‌الاسلام اختردانش «جهاد اکبر» را پا گذاشتن بر روی میل و خواهش نفس دانست و گفت: مادرانی که فرزندشان را برای اسلام، نگهداشتن پرچم، هویت و آزادی تربیت می‌کنند و در همین راه تقدیم می‌کنند، در واقع پا بر روی نفس خود می‌گذارند.

وی با اشاره به اینکه پیامبر اکرم(ص) فرمودند بهشت زیر پای مادران است، گفت: به خاطر جهاد اکبر مادران است که حق مادران سه برابر پدران است؛ یعنی اگر خدمتگزار مادر باشید، بهشتی می‌شوید.