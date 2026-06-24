بقایی: ناتو باید برای همدستی در ارتکاب جنایت علیه ایران پاسخگو باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی با اشاره به اذعان دبیر کل ناتو در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز نسبت به نقش ناتو در پشتیبانی از تجاوز نظامی آمریکا - رژیم صهیونیستی علیه ایران، و نیز نام‌بردن از ایتالیا و رومانی به‌عنوان دو کشوری که کمک زیادی به انجام عملیات‌های نظامی آمریکا علیه ایران کردند، در صفحه شخصی خود نوشت: اذعان صریح دبیر کل ناتو به همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی در انجام حمله تجاوزکارانه علیه ایران، اعتراف به همدستی فعالانه این سازمان در ارتکاب تجاوز نظامی علیه یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد است؛ تجاوزی که نقض فاحش قواعد آمره حقوق بین‌الملل و اصول بنیادین منشور سازمان ملل بوده است.



وی افزود: ناتو و تک‌تک دولت‌های عضو آن که در این تصمیم‌سازی مشارکت داشتند، باید بابت همه پیامدهای این جنگ تجاوزکارانه پاسخگو باشند.



سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: دبیر کل ناتو صراحتا از ایتالیا و رومانی به عنوان کشورهایی که در ارتکاب تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران همکاری کردند نام برده است. این دو کشور و هر کشور اروپایی دیگری که به ارتکاب تجاوز نظامی آمریکایی صهیونیستی علیه ایران کمک کرده است، باید به افکار عمومی خود و همه جهانیان توضیح دهند که چرا تصمیم به همدستی با متجاوزان علیه ایران گرفتند و چرا در ارتکاب جنایات شنیع و گسترده علیه مردم ایران در میناب، لامرد، تهران، اصفهان، سنندج، همدان، تبریز، شیراز، بندرعباس و بسیاری دیگر از شهرها و روستاهای ایران شریک شدند؟»