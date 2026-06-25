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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

ابراز همدردی ایران با ونزوئلا در پی زمین‌لرزه شدید در این کشور

ابراز همدردی ایران با ونزوئلا در پی زمین‌لرزه شدید در این کشور

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن اعلام همبستگی با دولت و مردم ونزوئلا، آمادگی کشورمان را برای هرگونه مساعدت در عملیات امداد و نجات اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال وقوع زمین‌لرزه شدید در ونزوئلا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز مراتب همدردی کشورمان با دولت و مردم جمهوری بولیواری ونزوئلا به‌ویژه خانواده‌های جان‌باختگان، از خداوند برای مجروحین و آسیب‌دیدگان این حادثه سلامتی و بهبودی مسئلت کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن اعلام همبستگی با دولت و مردم ونزوئلا، آمادگی کشورمان را برای هرگونه مساعدت در عملیات امداد و نجات اعلام کرد.

بقائی همچنین تاکید کرد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از همان ساعات اولیه وقوع حادثه، در تماس با سفارت کشورمان در کاراکاس در جریان تحولات قرار گرفته و مراتب آمادگی ایران را برای کمک به دولت ونزوئلا جهت مواجهه با پیامدهای ناشی از این زمین‌لرزه شدید ابلاغ نموده است.

کد مطلب 6870589
نفیسه عبدالهی

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