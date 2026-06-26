امام جمعه لامرد: مسئولان نباید در دام «خطای محاسباتی» بیفتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد آزاد با اشاره به پیام ۱۴ خرداد رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: مسئولان باید با دقت و بصیرت عمل کند؛ چراکه «شیطان بزرگ» از شیطنت و دسیسه‌چینی دست‌بردار نیست و اگر تصور شود دشمن تغییر کرده است، این بزرگترین خطای محاسباتی خواهد بود.

وی در ادامه با بیان اینکه دشمن از ناامیدیِ مردم نسبت به نقشه‌های خود آگاه است، افزود: مردم ایران نه تنها عقب‌نشینی نکرده‌اند، بلکه هوشیارتر و مقتدرتر از همیشه در صحنه حضور دارند. در حوزه دفاعی نیز رزمندگان اسلام با اقتدار، هرگونه اقدام بی‌مورد و خلاف تفاهم‌نامه‌ها را با قاطعیت پاسخ داده‌اند.



امام جمعه لامرد تأکید کرد: مسئولان نباید حتی ذره‌ای در برابر فشارهای دشمن کوتاه بیایند. ما باید با تکیه بر اصول ثابت امام راحل (ره) امام شهید و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب حرکت کنیم. مردم همواره نگران تکرار خطاهای محاسباتی در تصمیم‌گیری‌های کلان هستند و باید بدانند که ملت تا آخرین نفس پای آرمان‌های نظام ایستاده است.

نماز؛ محور راهبردی قیام حسینی

حجت‌الاسلام آزاد در بخش دیگری از خطبه‌ها، ضمن استقبال از فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، به تبیین جایگاه نماز در قیام عاشورا پرداخت و گفت: بر اساس آموزه‌های دینی و مضامین بلند زیارات، یکی از اهداف اصلی و اساسی قیام سیدالشهدا (ع)، «اقامه نماز» بوده است.



وی با استناد به آیات قرآن کریم و زیارت جامعه کبیره، افزود: اقامه نماز در رأس راهبردهای تمدنی جبهه حق قرار دارد و این مأموریت مشترک تمام انبیا و معصومین (ع) بوده است. حتی در روایات مربوط به ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) نیز نخستین رسالت ایشان، اقامه نماز در سراسر زمین ذکر شده است.



خطیب جمعه لامرد در پایان خاطرنشان کرد: سیره عملی امام حسین (ع) در کربلا، به‌ویژه اهتمام ویژه آن حضرت به اقامه نماز جماعت در ظهر عاشورا، بهترین الگو برای شیعیان است تا پس از عزاداری‌ها، بر اهمیت این فریضه الهی در زندگی فردی و اجتماعی خود بیفزایند.