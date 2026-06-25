به گزارش خبرنگار مهر، پیرو مصوبات کارگروه ملی و استانی سازگاری با کم‌آبی، منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، جزئیات جدیدی از برنامه توزیع آب حوضه زاینده‌رود را تشریح کرد. بر اساس این تصمیم، خروجی سد مخزنی زاینده‌رود از انتهای روز جمعه (۵ تیرماه) به‌منظور پاسخگویی به نیازهای زیست‌محیطی رودخانه و همچنین پشتیبانی از شبکه‌های آبیاری مدرن و سنتی، افزایش خواهد یافت.

تحقق دومین نوبت آب‌رسانی به شرق و سومین نوبت به غرب اصفهان

شیشه‌فروش با اشاره به وضعیت مخزن سد زاینده‌رود به خبرنگار گفت: در حال حاضر حجم ذخیره آب پشت سد به ۶۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است. این حجم ذخیره، فرصتی را فراهم آورده تا دومین مرحله توزیع آب برای کشاورزان و باغداران شرق اصفهان و سومین نوبت آب‌رسانی به باغات غرب حوضه آبریز در سال جاری اجرایی شود.

وی اضافه کرد: این اقدام که بخشی از راهبردهای کلان مدیریت منابع آب در استان اصفهان محسوب می‌شود، در حالی صورت می‌گیرد که حفظ پایداری محیط‌زیست رودخانه و حمایت از معیشت کشاورزان، از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های متولی در فصل گرم سال است.

استقرار تیم‌های حفاظتی و نظارت بر توزیع عادلانه آب

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر اهمیت «عدالت در توزیع آب» و «صیانت از منابع آبی» اعلام کرد که تمهیدات ویژه‌ای برای طول دوره رهاسازی آب اندیشیده شده است.

وی افزود:یه منظور پایش دقیق مسیر رودخانه و نظارت بر جریان صحیح آب، ۶۸ تیم عملیاتی متشکل از شرکت میراب و شرکت آب منطقه‌ای در طول مسیر رودخانه و کانال‌های انتقال آب مستقر خواهند شد. وظیفه اصلی این گروه‌ها، نظارت بر توزیع عادلانه آب و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز است.

هشدار جدی نسبت به خطرات غرق‌شدگی در مسیر رودخانه

شیشه‌فروش در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تأکید بر رعایت ایمنی، از صدور دستورالعمل‌های حفاظتی توسط مدیریت بحران استان خبر داد. وی از شهروندان و گردشگران درخواست کرد به دلیل افزایش دبی آب، از هرگونه اتراق و حضور در بستر، حریم و مسیر کانال‌های آبیاری و رودخانه به‌طور جدی خودداری کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به جریان یافتن حجم قابل‌توجهی از آب، خطر غرق‌شدگی در مسیر رودخانه و کانال‌های انتقال آب به‌شدت افزایش می‌یابد؛ بنابراین از تمامی شهروندان تقاضا داریم هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

بسیج دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت جریان آب

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بر لزوم همکاری بین‌بخشی برای مدیریت بهینه این نوبت از رهاسازی آب تأکید کرد.

وی از شرکت آب منطقه‌ای، شرکت میراب زاینده‌رود، سازمان جهاد کشاورزی، اداره میراث فرهنگی و گردشگری، شهرداری‌ها و دهیاران مناطق مسیر رودخانه خواست تا در تعاملی نزدیک با صنوف کشاورزی، نسبت به تسهیل جریان آب، آموزش و اطلاع‌رسانی دقیق به بهره‌برداران و جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی مطابق با ضوابط قانونی، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.

شیشه فروش تصریح کرد: این برنامه عملیاتی، نمادی از تلاش استان برای تعادل‌بخشی به مصارف کشاورزی و حفظ بقای رودخانه زاینده‌رود در شرایط محدودیت منابع آبی است.