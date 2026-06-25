برگزاری رویداد قرآنی-ادبی «به یاد امین» در ۱۰ شهرستان کردستان

علی اصغر دریایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه تشییع پیکر مطهر امام مجاهد شهید و در راستای قدردانی جامعه قرآنی و ادبی استان از این شخصیت برجسته، کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت سیدالشهدای انقلاب اسلامی، رویداد قرآنی-ادبی «به یاد امین» را برگزار می‌کند.

وی بیان کرد: این رویداد در قالب ۱۰ برنامه فرهنگی و به میزبانی ۱۰ شهرستان استان کردستان برگزار خواهد شد تا جامعه فرهنگی، هنری و قرآنی استان ارادت خود را به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب اسلامی ابراز کند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره آن عالم مجاهد افزود: میراث ماندگار ایشان در کردستان، پیوند عمیق فرهنگ، هنر و هویت این دیار با ارزش‌های انقلاب اسلامی است؛ شخصیتی که به عنوان امین شعرای ایران‌زمین و پدر امت، نقش مهمی در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی داشت.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان کردستان با اشاره به توجه ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی به فرهنگ و ادبیات کشور عنوان کرد: پاسداشت زبان فاخر فارسی در کنار تکریم زبان اقوام ایرانی و تلاش برای تبدیل ایران اسلامی به ام‌القرای جهان اسلام، از اقدامات بنیادین ایشان در حوزه فرهنگی بود.

رئیس کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت عروج خونین رهبر شهید در کردستان خاطرنشان کرد: رویداد «به یاد امین» ادای دینی به ساحت آن شهید والامقام است؛ شخصیتی که همواره محور وحدت اسلامی، تقریب مذاهب و حامی هنر متعهد و اصیل ایرانی بود.