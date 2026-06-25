سرمستی ترامپ از مخالفت دوباره سنا با محدودیت اختیارات جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس سنای آمریکا بامداد پنجشنبه برای دهمین بار، طرح محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور این کشور علیه ایران را رد کرد. سناتورهای آمریکایی بامداد پنجشنبه برای دهمین بار، طرح محدود کردن اختیارات جنگی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا علیه ایران را رد کردند.

شبکه «سی‌بی‌اس» گزارش داد که در جریان رأی‌گیری در مجلس سنای آمریکا، سناتورهای آمریکایی با ۵۰ رأی مخالف و ۴۷ رأی موافق، با الزام ترامپ به گرفتن تأیید کنگره برای هرگونه اقدام نظامی بیشتر علیه ایران مخالفت کردند.

ترامپ نیز در واکنش به این رأی‌گیری در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «سنا رای خود درباره ایران را از ۵۰ در برابر ۴۸ مخالف، به ۵۰ در برابر ۴۷ موافق تغییر داد. رند پال و بیل کسیدی رای خود را تغییر دادند. از جان تون، لیندزی گراهام، برنی مورنو و همه سپاسگزارم. این رای به ایران هشدار می‌دهد».

این در حالی است که تنها یک روز قبل، چهار جمهوری‌خواه به قطعنامه جداگانه‌ای که در مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ تصویب شده بود، رأی مثبت داده و اجازه دادند که این قطعنامه با اختلاف کمی تصویب شود.