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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

درگیری لفظی ترامپ با سناتور آمریکایی بر سر ایران

درگیری لفظی ترامپ با سناتور آمریکایی بر سر ایران

گزارش های رسانه ای حاکی از وقوع درگیری لفظی میان ترامپ و یک سناتور آمریکایی در خصوص جنگ ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان یک نشست پشت درهای بسته با اعضای حزب جمهوری خواه با انتقادات زیادی در خصوص جنگ افروزی علیه ایران و توافق با تهران رو به رو شد.

شرکت کنندگان در این نشست تاکید کردند که ترامپ با بیل کسدی سناتور جمهوری خواه درگیری بر سر ارائه توضیحات در خصوص توافق با ایران درگیری لفظی پیدا کرد.

کسدی گفت که ترامپ مشوق های مالی در اختیار ایران قرار داده بدون آن که اهداف مورد نظر واشنگتن از جنگ علیه این کشور را محقق کند.

وی اضافه کرد: مردم آمریکا باید در جریان جزئیات بیشتر قرار بگیرند و روند جنگ آن طور که برای افکار عمومی نشان داده شده، نیست.

کد مطلب 6870556

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