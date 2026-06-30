رأی گیری مجلس نمایندگان آمریکا درباره پایان حمایت نظامی از جنگ لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قدس، مجلس نمایندگان آمریکا امروز رأی‌گیری سرنوشت‌سازی را در مورد پیش‌نویس قطعنامه‌ای با هدف توقف حمایت نظامی آمریکا از عملیات جنگی رژیم صهیونیستی در لبنان انجام می دهد. این اقدام حقوقی بر اساس قانون اختیارات جنگی صورت می‌گیرد و در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده‌ای انجام می‌شود که حملات مداوم رژیم صهیونیستی علیه لبنان به دنبال دارد و تلاش‌های دیپلماتیک جاری بین واشنگتن و تهران را برای دستیابی به یک آتش‌بس جامع در منطقه تضعیف می کند.

رشیده طلیب نماینده دموکرات آمریکا، مسئولیت اصلی این پیشنهاد را بر عهده دارد که از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد هرگونه مشارکت نظامی آمریکا در جنایات مرتبط با حملات به خاک لبنان را پایان دهد. پیش‌نویس قطعنامه به هزینه‌های انسانی گزاف درگیری اشاره می‌کند و می افزاید که عملیات نظامی رژیم صهیونیستی منجر به کشته شدن بیش از چهار هزار نفر و آواره شدن حدود 1.2 میلیون نفر دیگر از خانه‌هایشان شده است.

این اقدام دومین مورد از نوع خود در مجلس نمایندگان است. تلاش قبلی این مجلس موفق به کسب اکثریت لازم نشد. در دور قبل این طرح حمایت قابل توجهی از 91 نماینده دموکرات و توماس مسی نماینده جمهوری‌خواه را به خود جلب کرد که راه را برای طرح مجدد این موضوع با فشار سیاسی بیشتر هموار کرد.

برآوردهای سیاسی در واشنگتن نشان می‌دهد که پروژه جدید ممکن است از حمایت گسترده‌ 160 تا 210 نماینده دموکرات برخوردار شود. این خوش‌بینی با پیوستن رهبران برجسته حزب دموکرات به لیست حامیان، از جمله حکیم جفریز رهبر اقلیت و معاون او کاترین کلارک، تقویت شده است.