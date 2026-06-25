به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، همزمان با ادامه مذاکرات میان ایران و آمریکا، دو طرف وارد نبردی رسانهای برای شکلدهی به افکار عمومی و تثبیت روایت مطلوب خود از روند گفتگوها شدهاند.
بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مدعی شده است که ایران با انجام بازرسیهای گسترده هستهای موافقت کرده است. همچنین جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، گفته است که مقامهای آمریکایی و قطری بر روند آزادسازی داراییهای ایران نظارت خواهند کرد. با این حال، تهران هر دو ادعا را رد کرده و تأکید دارد که هیچ توافق نهایی در این زمینهها حاصل نشده است.
نیویورک تایمز مینویسد سبک ترامپ اغلب بر این مبنا استوار است که نتایج مطلوب خود را بهعنوان توافقات فرعیِ نهاییشده و مورد توافق طرفین معرفی کند تا طرف مقابل را به اجرای آنها متعهد سازد. در مقابل، مقامهای ایرانی نیز این شیوه را دریافتهاند و با تکذیب سریع و علنی برخی ادعاهای واشنگتن تلاش میکنند از قرار گرفتن در موضع تعهد پیش از نهایی شدن توافق جلوگیری کنند.
این روزنامه به نقل از سوزان ملونی، کارشناس مسائل ایران در مؤسسه بروکینگز، مینویسد که تهران و واشنگتن درگیر «جنگ روایتها» بر سر مذاکرات هستند و هر یک میکوشند برداشت مطلوب خود را درباره موضوعات مورد اختلاف به افکار عمومی القا کنند.
نیویورک تایمز همچنین با اشاره به اختلافات موجود بر سر بازرسیهای هستهای، نحوه دسترسی ایران به داراییهای آزادشده و چگونگی هزینهکرد این منابع مالی، تأکید میکند که شکافهای مهمی میان دو طرف همچنان پابرجاست.
به گفته کارشناسان، تناقضهای آشکار در مواضع تهران و واشنگتن نشان میدهد اختلافات اساسی درباره مفاد توافق احتمالی هنوز حل نشده و دستیابی به توافق نهایی ممکن است دشوارتر و زمانبرتر از آن چیزی باشد که در اظهارات رسمی دو طرف منعکس میشود.
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