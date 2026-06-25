عاشورا؛ مازندران بر مدار و مغناطیس حسین(ع)

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: از روضه‌های خانگی در دل روستاهای کوهستانی تا خروش دسته‌های عزاداری در شهرهای بزرگ، از دیگ‌های جوشان نذری تا بقاع متبرکه‌ای که مأمن عاشقان اهل بیت(ع) شده‌اند، امروز مازندران یکپارچه در سوگ سیدالشهدا(ع) غرق است و عشق دیرینه مردم دیار علویان به نهضت عاشورا در جای جای استان جلوه‌گری می‌کند.

عاشورا روزی است که همه چیز رنگ و بوی کربلا می‌گیرد. از نخستین ساعات بامداد، صدای طبل و سنج، نوحه و مرثیه در کوچه‌ها و خیابان‌های شهرها و روستاها طنین‌انداز می‌شود و مردمی که شب را با اشک و روضه به صبح رسانده‌اند، راهی آیین‌های عزاداری می‌شوند.

امروز از گلوگاه در شرق استان تا رامسر در غرب، از سواحل خزر تا ارتفاعات البرز، پرچم‌های سیاه بر فراز خانه‌ها، مساجد، تکایا و بقاع متبرکه برافراشته شده و نام حسین(ع) در هر کوی و برزن شنیده می‌شود.

گزارش‌های میدانی از شهرهای مختلف مازندران حاکی است که دسته‌های عزاداری از نخستین ساعات صبح به سمت مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و امامزادگان در حرکت هستند و آیین‌های عاشورایی در سراسر استان به اوج رسیده است.

شبی که مازندران با روضه به صبح رساند

شب عاشورا در مازندران حال و هوای دیگری دارد. بسیاری از خانواده‌ها در خانه‌های خود مجالس روضه برپا کردند و سنت دیرینه روضه‌های خانگی بار دیگر در جای جای استان زنده شد.

در محله‌های قدیمی ساری، بابل، آمل، قائمشهر، بهشهر و شهرهای غرب استان، خانه‌هایی که سال‌هاست میزبان عزاداران حسینی هستند، شب گذشته مملو از جمعیتی بود که برای شنیدن روضه و ذکر مصیبت گرد هم آمده بودند.

در روستاها نیز همین حال و هوا جریان داشت. پیرمردان و پیرزنانی که دهه‌هاست چراغ روضه‌های خانگی را روشن نگه داشته‌اند، در کنار جوانان و نوجوانان، شب عاشورا را با یاد مصائب کربلا سپری کردند.

اشک‌هایی که در این محافل جاری می‌شود، تنها نشانه اندوه نیست؛ پیوندی است میان نسل‌های مختلف که فرهنگ عاشورا را از گذشته به امروز رسانده است.

عطر نذری در کوچه‌های شهر و روستا

در کنار مجالس عزاداری، دیگ‌های نذری نیز از شب گذشته در گوشه و کنار استان برپا شده است. بسیاری از مردم مازندران نذر خود را در قالب پخت غذا، توزیع شربت، چای و پذیرایی از عزاداران ادا می‌کنند.

در حیاط مساجد، تکایا و حسینیه‌ها، جوانان تا سحر مشغول آماده‌سازی غذاهای نذری بودند. عطر برنج و خورشت در کوچه‌ها پیچیده و سفره‌های احسان حسینی در بسیاری از محلات گسترده شده است.

پخت نذری در مازندران تنها یک رسم مذهبی نیست؛ جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی است. هر کس به اندازه توان خود در این کار مشارکت می‌کند؛ یکی برنج می‌آورد، دیگری گوشت اهدا می‌کند و گروهی نیز مسئولیت پخت و توزیع غذا را بر عهده می‌گیرند.

در بسیاری از نقاط استان، ایستگاه‌های صلواتی نیز برپا شده و از عزاداران با چای، شربت، خرما و نذورات مختلف پذیرایی می‌شود.

خروش دسته‌های عزاداری از شرق تا غرب استان

صبح عاشورا، خیابان‌های مازندران به صحنه حضور گسترده عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) تبدیل شده است. دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی از محلات مختلف به حرکت درآمده‌اند و نوای «یا حسین» در سراسر استان طنین‌انداز است.

در ساری، دسته‌های عزاداری از محلات قدیمی شهر راهی مساجد و بقاع متبرکه شده‌اند. در قائمشهر، بابل و آمل نیز هیئت‌های مذهبی با حضور گسترده مردم مراسم عزاداری را برگزار می‌کنند.

در شرق استان، بهشهر، نکا و گلوگاه شاهد حضور پرشور مردم در آیین‌های عاشورایی هستند و در غرب مازندران نیز نوشهر، چالوس، عباس‌آباد، تنکابن و رامسر حال و هوایی سراسر حسینی دارد.

در بسیاری از روستاها، آیین‌های سنتی دسته‌روی همچنان با همان شکل قدیمی برگزار می‌شود. هیئت‌ها از روستاهای مختلف به یکدیگر می‌پیوندند و اجتماع‌های بزرگی از عزاداران را شکل می‌دهند.

بقاع متبرکه؛ قلب تپنده برنامه‌های عاشورایی

بقاع متبرکه و امامزادگان مازندران نیز امروز به یکی از مهم‌ترین مراکز برگزاری مراسم عاشورا تبدیل شده‌اند. هزاران نفر از مردم با حضور در این اماکن مقدس در برنامه‌های عزاداری شرکت می‌کنند.

در همین ارتباط، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رامسر پیش‌تر از اجرای طرح «بصیرت عاشورایی» در ۲۵ بقعه متبرکه و مکان مذهبی این شهرستان خبر داده بود.

بر اساس این برنامه، بقاع متبرکه رامسر در ماه‌های محرم و صفر میزبان مراسم روضه‌خوانی، سخنرانی، سینه‌زنی، زنجیرزنی، اطعام عزاداران و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی هستند.

امروز بسیاری از امامزادگان و بقاع متبرکه شهرستان رامسر و دیگر مناطق استان، پذیرای خیل عظیم عزاداران حسینی شده‌اند و مراسم مختلفی در این اماکن در حال برگزاری است.

در برخی نقاط، آیین‌های بومی و مذهبی مازندران نیز برگزار می‌شود. کرنازنی، مجمع‌گردانی و برخی رسوم کهن عزاداری همچنان در تعدادی از شهرها و روستاهای استان حفظ شده و بخشی از هویت مذهبی این منطقه به شمار می‌رود.

با نزدیک شدن به ظهر عاشورا، مراسم سوگواری در سراسر مازندران به اوج می‌رسد. دسته‌های عزاداری به میادین، مساجد و بقاع متبرکه می‌رسند و خود را برای اقامه نماز ظهر عاشورا آماده می‌کنند؛ نمازی که یادآور آخرین نماز سیدالشهدا(ع) در صحرای کربلا است.

امروز مازندران یکپارچه بر مدار حسین(ع) می‌چرخد؛ سرزمینی که از ساحل خزر تا دامنه‌های البرز، عشق به اهل بیت(ع) را فریاد می‌زند.

در این روز، اشک و حماسه، نذر و نیایش، عزاداری و معرفت در هم می‌آمیزد و جلوه‌ای ماندگار از دلدادگی مردم دیار علویان به مکتب عاشورا را به نمایش می‌گذارد؛ دلدادگی‌ که قرن‌هاست در این سرزمین جریان دارد و همچنان پرشور و زنده باقی مانده است.