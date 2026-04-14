گیلان در عزای «صادق آل محمد» (ع) غرق ماتم شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام جعفر صادق (ع) و در ایام خونخواهی و سوگواری شهادت قائد امت مراسم‌های ویژه عزاداری در سراسر استان گیلان از سوی هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های فرهنگی و مردم ولایتمدار تدارک دیده شده و در حال برگزاری است.

مردم مؤمن، ولایتمدار و متدین گیلان در سراسر این استان، همگام با همه عاشقان و دوستداران اهل‌بیت (ع) و نیز سوگواران رهبر شهید، با حضور پرشور خود در مساجد، تکایا، حسینیه‌ها، بقاع متبرکه و دیگر اماکن مذهبی، در سوگ صادق آل محمد (ع) به عزاداری پرداخته و عشق و ارادت خود را بار دیگر به خاندان عصمت و طهارت ابراز داشتند.

شهرهای گیلان غرق در عزاداری و ماتم

خبرنگاران مهر از شهرهای مختلف استان گیلان گزارش می‌دهند که از شامگاه دوشنبه تاکنون، مراسم سوگواری شهادت امام جعفر صادق (ع) در مساجد جامع رشت، لاهیجان، انزلی، آستانه اشرفیه، فومن، صومعه‌سرا، تالش و دیگر شهرستان‌ها آغاز شده است. علم‌ها و کتل‌های سیاه بر فراز مساجد و حسینیه‌ها برافراشته شده و فضای شهرها را سراسر در غم و اندوه فرو برده است.

دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی خیابانی به مناسبت سالروز شهادت امام صادق (ع) از ظهر امروز از مقابل مساجد اصلی شهرستان‌های استان آغاز شده و همچنان ادامه دارد. عزاداران با پوشیدن لباس‌های مشکی و با نوحه‌های جانسوز، بر مظلومیت رئیس مذهب جعفری اشک می‌ریزند و با نوای «وا صادقا، وا مظلوما» بر سینه می‌زنند.

پیوند عزای صادق آل محمد (ع) با سوگ رهبر شهید

آنچه بر پرشورتر شدن مراسم امسال افزوده، هم‌زمانی ایام سوگواری شهادت امام صادق (ع) با شهادت قائد امت است. بسیاری از هیئت‌های مذهبی در این ایام، عزاداری برای صادق آل محمد (ع) را با نوحه‌هایی در رثای رهبر شهید همراه ساخته‌اند و فضای سوگ و اندوه بر شهرهای گیلان حاکم است.

در حرم مطهر سلطان سید جلال‌الدین اشرف در آستانه اشرفیه و نیز در آستان سید محمد بن جعفر صادق (ع)، مراسم ویژه‌ای با حضور عزاداران برگزار شده است.

نکته قابل توجه در مراسم امسال، حضور چشمگیر جوانان و نوجوانان در دسته‌های سینه‌زنی و مجالس روضه‌خوانی است. بسیاری از هیئت‌های مذهبی استان، برنامه‌های ویژه‌ای برای این گروه سنی تدارک دیده‌اند تا معارف ناب جعفری را به زبان نسل جوان منتقل کنند.

برپایی سفره‌های نذری و خدمت‌رسانی به عزاداران

همزمان با برگزاری مراسم عزاداری، موکب‌ها و هیئت‌های مذهبی در نقاط مختلف استان، با برپایی سفره‌های نذری، به پذیرایی از عزاداران می‌پردازند. چای، شربت، حلیم، آش و غذاهای گرم در این سفره‌ها توزیع می‌شود و فضای همدلی و برادری میان عزاداران بیش از پیش تقویت می‌گردد.

ادامه مراسم تا شامگاه سه شنبه

گزارش‌های رسیده از شهرهای مختلف استان گیلان حاکی از آن است که مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق (ع) تا شامگاه امشب در بسیاری از نقاط استان ادامه خواهد داشت. هیئت‌های مذهبی با برپایی دسته‌های سینه‌زنی، زنجیرزنی و روضه‌خوانی، غم ازدست‌دادن صادق آل محمد (ع) و نیز تأسی به رهبر شهید که خود همواره بر محبت به اهل‌بیت (ع) و پیروی از مکتب جعفری تأکید داشت، سوگواری می‌کنند.