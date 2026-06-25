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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

نمایشگاه عرضه محصولات متنوع در سقز فرصتی برای حمایت از تولیدکنندگان

نمایشگاه عرضه محصولات متنوع در سقز فرصتی برای حمایت از تولیدکنندگان

سقز- معاون برنامه‌ریزی فرمانداری سقز گفت: نمایشگاه عرضه محصولات متنوع این شهرستان با هدف معرفی توانمندی تولیدکنندگان،حمایت از تولید داخلی و ایجاد زمینه توسعه بازار فروش محصولات برپا شده است.

صالح امین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه عرضه محصولات متنوع در سقز با حضور ۱۱۰ غرفه و مشارکت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این شهرستان و شهرستان‌های بانه و بوکان برپا شده و فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت‌ها و تولیدات داخلی فراهم کرده است.

وی افزود: در بازدید از این نمایشگاه، ضمن گفت‌وگو با غرفه‌داران و تولیدکنندگان، بر اهمیت حمایت از تولید داخلی، تقویت بازارهای فروش و فراهم کردن بسترهای مناسب برای رونق کسب‌وکارهای محلی تأکید شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری سقز عنوان کرد: نمایشگاه‌ها نقش مهمی در معرفی محصولات، ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با مصرف‌کنندگان و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی دارند و از تلاش برگزارکنندگان و حضور فعال غرفه‌داران در این رویداد قدردانی می‌کنیم.

نمایشگاه عرضه محصولات متنوع در سقز فرصتی برای حمایت از تولیدکنندگان

امین‌پور با اشاره به ضرورت استمرار حمایت از برنامه‌های اقتصادی شهرستان، ادامه داد: نظارت دقیق بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف در ایام برگزاری نمایشگاه و همچنین تکریم بازدیدکنندگان از موضوعات مورد تأکید است.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه محصولات متنوعی از جمله گل و گیاه، پوشاک، ادویه، صنایع دستی، کتاب، میز، منقل و صندلی عرضه شده و برای نخستین بار غرفه‌هایی در زمینه دوربین مداربسته، موتوربرق و پنل خورشیدی نیز راه‌اندازی شده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری سقز گفت: حدود ۷۰ درصد غرفه‌داران این نمایشگاه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان سقزی هستند و سایر غرفه‌ها نیز به مشارکت‌کنندگان شهرستان‌های بانه و بوکان اختصاص دارد.

امین‌پور خاطرنشان کرد: این نمایشگاه در روبه‌روی پارک کوثر سقز برپا شده و تا ۱۲ تیرماه هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۴ آماده بازدید شهروندان است.

کد مطلب 6870313

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