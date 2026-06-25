نمایشگاه عرضه محصولات متنوع در سقز فرصتی برای حمایت از تولیدکنندگان

صالح امین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه عرضه محصولات متنوع در سقز با حضور ۱۱۰ غرفه و مشارکت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این شهرستان و شهرستان‌های بانه و بوکان برپا شده و فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت‌ها و تولیدات داخلی فراهم کرده است.

وی افزود: در بازدید از این نمایشگاه، ضمن گفت‌وگو با غرفه‌داران و تولیدکنندگان، بر اهمیت حمایت از تولید داخلی، تقویت بازارهای فروش و فراهم کردن بسترهای مناسب برای رونق کسب‌وکارهای محلی تأکید شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری سقز عنوان کرد: نمایشگاه‌ها نقش مهمی در معرفی محصولات، ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با مصرف‌کنندگان و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی دارند و از تلاش برگزارکنندگان و حضور فعال غرفه‌داران در این رویداد قدردانی می‌کنیم.

امین‌پور با اشاره به ضرورت استمرار حمایت از برنامه‌های اقتصادی شهرستان، ادامه داد: نظارت دقیق بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف در ایام برگزاری نمایشگاه و همچنین تکریم بازدیدکنندگان از موضوعات مورد تأکید است.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه محصولات متنوعی از جمله گل و گیاه، پوشاک، ادویه، صنایع دستی، کتاب، میز، منقل و صندلی عرضه شده و برای نخستین بار غرفه‌هایی در زمینه دوربین مداربسته، موتوربرق و پنل خورشیدی نیز راه‌اندازی شده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری سقز گفت: حدود ۷۰ درصد غرفه‌داران این نمایشگاه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان سقزی هستند و سایر غرفه‌ها نیز به مشارکت‌کنندگان شهرستان‌های بانه و بوکان اختصاص دارد.

امین‌پور خاطرنشان کرد: این نمایشگاه در روبه‌روی پارک کوثر سقز برپا شده و تا ۱۲ تیرماه هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۴ آماده بازدید شهروندان است.