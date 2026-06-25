تصادف ۲ خودرو در نطنز ۵ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این حادثه رانندگی اظهار کرد: در ساعت ۲۰:۵۲ روز سوم تیرماه، گزارشی مبنی بر وقوع تصادف بین دو خودروی سواری پیکان و هیوندای در میدان تختی شهرستان نطنز به مرکز پیام اورژانس استان واصل شد.

عابدی با بیان اینکه بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای امدادی برای رسیدگی به وضعیت حادثه‌دیدگان به محل اعزام شدند، افزود: در این سانحه رانندگی ۵ نفر شامل ۳ زن، یک مرد و یک دختربچه ۲ ساله دچار مصدومیت شدند.

وی ادامه داد: تیم عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی پس از حضور در صحنه حادثه و انجام اقدامات اولیه درمانی برای مصدومان، تمامی افراد آسیب‌دیده را جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی خاتم‌الانبیاء نطنز منتقل کردند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان در پایان بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به ویژه در تقاطع‌ها و میادین پرتردد تأکید کرد و از رانندگان خواست با توجه به وضعیت ترافیکی و رعایت نکات ایمنی، از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری کنند.