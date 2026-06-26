نبستن کمربند ایمنی جان زوج سرنشین لندکروز را در آزادراه قزوین–کرج گرفت

سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۵ امروز و در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در کیلومتر ۴۰ باند شمالی آزادراه قزوین–کرج، حوالی پادگان شهدای جوادنیا، مأموران پلیس راه به همراه نیروهای امدادی بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد یک دستگاه سواری تویوتا لندکروز به دلایل نامعلوم از مسیر اصلی منحرف شده و پس از خروج از جاده واژگون شده است.

رئیس پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه راننده و همسر وی به دلیل شدت جراحات وارده در محل حادثه جان خود را از دست دادند، تصریح کرد: بررسی کارشناسان پلیس راه نشان می‌دهد هر دو سرنشین از کمربند ایمنی استفاده نکرده بودند و همین موضوع موجب پرتاب آنها از خودرو و تشدید صدمات وارده شده است.

تقی‌خانی با تأکید بر نقش کمربند ایمنی در کاهش تلفات ناشی از تصادفات گفت: استفاده از کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان خودرو، حتی در مسیرهای کوتاه، ضروری است و می‌تواند در بسیاری از حوادث از وقوع مرگ و جراحات شدید جلوگیری کند.

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از خستگی و خواب‌آلودگی و توجه کامل به جلو، استفاده از کمربند ایمنی را به عنوان مهم‌ترین اصل ایمنی در رانندگی همواره مدنظر قرار دهند.