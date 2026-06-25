هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی فرصتی برای افشای جنایات استکبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان به مناسبت فرارسیدن «هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی» (ششم تا دوازدهم تیر)، بیانیه ای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
هرگاه میهن اسلامی در طول چهل و هفت سال از عمر بابرکت انقلاب اسلامی از سوی استکبار جهانی بهویژه شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار، رژیم جنایتکار و کودککش صهیونیستی، گروهکهای انحرافی منافقین و عوامل وابسته به رژیم فاسد و منحوس پهلوی، آماج تهدید، تجاوز یا اقدام تروریستی قرار گرفته است، ملت انقلابی و مبارز ایران با تکیه بر وحدت ملی، همبستگی اسلامی و تبعیت از ولایت فقیه، همچون سدی مستحکم در برابر دشمنان قسمخورده ایستاده و تهدیدگران و متجاوزان را با پاسخی قاطع، بهموقع و پشیمانکننده به سزای اعمال ننگین خود رسانده است.
سران جهنمی استکبار جهانی در یک سال اخیر با تحمیل دو جنگ ناجوانمردانه ۱۲روزه و رمضان به ملت شریف ایران و به شهادت رساندن قائد امت اسلامی امام خامنهای (رضوان الله تعالی)، فرماندهان نظامی، دانشمندان، شهروندان غیرنظامی از جمله زنان، دانشآموزان و کودکان بیگناه ایرانی و همچنین تداوم جنایات آشکار در غزه و لبنان به جهانیان ثابت کردند که نظام سلطه برای ارضای خوی وحشیگری خود به هیچ ارزش انسانی پایبند نیست و ادعای دفاع از حقوق بشر، نمایشی و دروغین بوده و صرفا ابزاری برای تامین منافع سیاسی و مطامع نامشروع و چپاول و سلطه بر کشورها است.
ششم تا دوازدهم تیر به مناسبت وقوع مجموعهای از اقدامات تروریستی و جنایتهای ضدبشری آمریکا و ایادی آن علیه ملت مظلوم و مقتدر ایران، در تقویم رسمی جمهوری اسلامی با عنوان «هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی» نامگذاری شده است. این هفته یادآور حوادث تلخی از جمله سوءقصد نافرجام به امام شهید حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (قدس سره) در ششم تیر ۱۳۶۰، شهادت آیتالله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران ایشان در حادثه هفتم تیر ۱۳۶۰، بمباران شیمیایی شهر سردشت و شهادت ۱۱۰ نفر از مردم بیدفاع توسط رژیم بعث عراق در هشتم تیر ۱۳۶۶، شهادت محمد کچویی رئیس زندان اوین در هشتم تیر ۱۳۶۰، شهادت آیتالله صدوقی نماینده حضرت امام خمینی(ره) و امام جمعه یزد در یازدهم تیر ۱۳۶۱ و همچنین شلیک موشک به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران بر فراز خلیج فارس توسط ناو آمریکایی وینسنس و شهادت ۲۹۰ مسافر و خدمه بیگناه در دوازدهم تیر ۱۳۶۷ است؛ رخدادهایی که هر یک به تنهایی نمادی آشکار از تروریسم، جنایت بشری و نقض آشکار حقوق بشر استکبار جهانی است.
هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی سال جاری همزمان با ایام سوگواری شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام) و در آستانه برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر امام مجاهد شهید آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای (قدّس الله نفسه الزکیه) فرصت مغتنمی را برای صاحبان اندیشه و قلم از جمله علما، خطبا، پژوهشگران، نویسندگان، هنرمندان، فعالان رسانهای و کنشگران فضای مجازی فراهم آورده است تا با تبیین و بازخوانی ابعاد تجاوزها و جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه میهن اسلامی، مقاومت جانانه نیروهای مسلح و حضور گسترده، پرشور و مستمر مردم در میادین و خیابانها و همچنین روایت فتح جنگ رمضان در سایه رهبری داهیانه ولی امر مسلمین امام سیدمجتبی حسینی خامنهای (دامت برکاته)، رسالت خویش را نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ادا نمایند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن بزرگداشت مقام والای شهدای گلگونکفن میهن اسلامی به ویژه شهدای ترور، شهید مظلوم آیتالله بهشتی و پنج شهید گیلانی حادثه تروریستی هفتم تیر شهیدان دکتر حسن عضدی، سیفالله عبدالکریمی، محمدصادق اسلامی، جواد سرافراز و عباس شاهوی، از عموم مردم بصیر، انقلابی و ولایتمدار استان دعوت مینماید تا با حضوری گسترده، آگاهانه و پرشور در مراسم و برنامههای هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، یکبار دیگر پایبندی و وفاداری خود را به اندیشه بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (رحمت الله علیه)، رهبر شهید انقلاب اسلامی امام خامنهای (قدس سره) و خون مطهر شهدای میهن اسلامی به نمایش بگذارند.
مراسم چهل و پنجمین سالگرد شهادت شهید مظلوم آیتالله بهشتی و ۷۲ کبوتر خونینبال در سراسر استان گیلان و در شهر رشت، ساعت ۱۱ صبح جمعه ۱۴۰۵/۴/۵ در مصلی امام خمینی(ره) و همچنین مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر، ساعت ۲۲ شنبه ۱۴۰۵/۴/۶ در میدان شهدای ذهاب شهر رشت برگزار میشود.
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