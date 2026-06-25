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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

اقامه باشکوه عزای عاشورا در آب‌پخش

اقامه باشکوه عزای عاشورا در آب‌پخش

بوشهر- مراسم عزاداری عاشورای حسینی با حضور گسترده مردم مؤمن و هیئات مذهبی آب‌پخش، همراه با سینه‌زنی سنتی  در حسینیه حضرت علی‌اکبر(ع) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین سوگواری عاشورای حسینی صبح پنجشنبه با حضور پرشور مردم و دسته‌های عزاداری در محله بهرام‌آباد شهر آب‌پخش برگزار شد؛ آیینی که امسال نیز همچون سال‌های گذشته جلوه‌ای از عشق و وفاداری مردم این دیار به ساحت سیدالشهدا(ع) را به نمایش گذاشت.

در این مراسم، عزاداران با سینه‌زنی سنتی و نوای گرم مداحان اهل‌بیت(ع) به سوگواری پرداختند و فضای حسینیه حضرت علی‌اکبر(ع) آکنده از حزن و معنویت شد. همچنین نماز جماعت ظهر و عصر به یاد نماز ظهر عاشورا اقامه شد.

اقامه باشکوه عزای عاشورا در آب‌پخش

سخنران این مراسم، حجت‌الاسلام ایمن طالبی، با اشاره به پیام‌های ماندگار نهضت حسینی، بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار، مقاومت و بیداری اسلامی تأکید کرد.

اقامه باشکوه عزای عاشورا در آب‌پخش

مراسم امسال با حضور خانواده‌ها، جوانان و هیئات مذهبی، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و استمرار فرهنگ عاشورایی در جنوب کشور را رقم زد.

کد مطلب 6870388

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