به گزارش خبرنگار مهر، آیین سوگواری عاشورای حسینی صبح پنجشنبه با حضور پرشور مردم و دسته‌های عزاداری در محله بهرام‌آباد شهر آب‌پخش برگزار شد؛ آیینی که امسال نیز همچون سال‌های گذشته جلوه‌ای از عشق و وفاداری مردم این دیار به ساحت سیدالشهدا(ع) را به نمایش گذاشت.

در این مراسم، عزاداران با سینه‌زنی سنتی و نوای گرم مداحان اهل‌بیت(ع) به سوگواری پرداختند و فضای حسینیه حضرت علی‌اکبر(ع) آکنده از حزن و معنویت شد. همچنین نماز جماعت ظهر و عصر به یاد نماز ظهر عاشورا اقامه شد.

سخنران این مراسم، حجت‌الاسلام ایمن طالبی، با اشاره به پیام‌های ماندگار نهضت حسینی، بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار، مقاومت و بیداری اسلامی تأکید کرد.

مراسم امسال با حضور خانواده‌ها، جوانان و هیئات مذهبی، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و استمرار فرهنگ عاشورایی در جنوب کشور را رقم زد.