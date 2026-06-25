به گزارش خبرنگار مهر، آیین سوگواری عاشورای حسینی صبح پنجشنبه با حضور پرشور مردم و دستههای عزاداری در محله بهرامآباد شهر آبپخش برگزار شد؛ آیینی که امسال نیز همچون سالهای گذشته جلوهای از عشق و وفاداری مردم این دیار به ساحت سیدالشهدا(ع) را به نمایش گذاشت.
در این مراسم، عزاداران با سینهزنی سنتی و نوای گرم مداحان اهلبیت(ع) به سوگواری پرداختند و فضای حسینیه حضرت علیاکبر(ع) آکنده از حزن و معنویت شد. همچنین نماز جماعت ظهر و عصر به یاد نماز ظهر عاشورا اقامه شد.
سخنران این مراسم، حجتالاسلام ایمن طالبی، با اشاره به پیامهای ماندگار نهضت حسینی، بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار، مقاومت و بیداری اسلامی تأکید کرد.
مراسم امسال با حضور خانوادهها، جوانان و هیئات مذهبی، جلوهای از وحدت، همبستگی و استمرار فرهنگ عاشورایی در جنوب کشور را رقم زد.
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