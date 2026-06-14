دهه اول محرم در قم هیئت کجا برویم؟

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مهدی بخشی سورکی: در واپسین روزهای ذی‌الحجه سپری نشده که عطر محرم در کوچه‌ها و خیابان‌های شهر مقدس قم پیچیده است، ماهی که با نام و یاد حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گره خورده و هر سال دل‌های مشتاق را به سوگ و ماتم سرور و سالار شهیدان فرا می‌خواند.

این روزها جای‌جای قم، از مساجد و حسینیه‌ها گرفته تا تکایا و اماکن مذهبی، جامه عزا بر تن کرده‌اند و نشانه‌های فرارسیدن ماه حزن و اندوه اهل بیت (ع) بیش از هر زمان دیگری در سیمای شهر نمایان شده است.

پرچم‌های سیاه یکی پس از دیگری بر سردر اماکن مذهبی نصب می‌شوند و فضای معنوی شهر رنگ و بوی عزای حسینی به خود گرفته است.

در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) نیز خادمان آستان کریمه اهل بیت (ع) از روزهای گذشته در تدارک استقبال از ماه محرم هستند و سیاه‌پوشی این بارگاه نورانی در حال برگزاری است.

همزمان، میدان آستانه و خیابان‌ها و معابر پیرامونی حرم مطهر نیز برای میزبانی از خیل عزاداران حسینی آماده شده‌اند.

بر اساس سنتی دیرینه، پرچم سیاه عزای حضرت سیدالشهدا (ع) در شب نخست ماه محرم بر فراز گنبدهای نورانی حرم مطهر کریمه اهل بیت (ع) به اهتزاز درمی‌آید و نشانه آغاز رسمی ایام سوگواری خاندان عصمت و طهارت (ع) خواهد بود.

همچنین عصر دوشنبه هفته جاری، آیین برافراشته شدن پرچم عزای حسینی بر فراز گنبد مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود تا شهر مقدس قم یکپارچه در سوگ شهیدان دشت کربلا فرو رود.

هر ساله همزمان با آغاز ماه محرم، پرچم بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س) با پرچم سیاهی که از سوی عتبه مقدس حسینی به این آستان نورانی اهدا شده است، تعویض می‌شود؛ آیینی معنوی که جلوه‌ای از پیوند عمیق و دیرینه میان دو حرم مطهر را به نمایش می‌گذارد.

در کنار این مراسم، هیئت‌های مذهبی قم نیز از روزهای گذشته برنامه‌های عزاداری دهه نخست محرم را اعلام کرده‌اند و خود را برای برگزاری مجالس باشکوه سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش آماده می‌کنند؛ مجالسی که هر ساله با حضور گسترده عاشقان اهل بیت (ع)، جلوه‌ای کم‌نظیر از ارادت مردم این دیار به فرهنگ عاشورا را به نمایش می‌گذارد.

بر اساس این گزارش، برنامه عزاداری تعدادی از هیئت‌های شاخص و بزرگ شهر قم در دهه نخست ماه محرم به شرح زیر است.

*حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)

بعد از اقامه نماز ظهر و عصر

سخنران: حجت‌الاسلام ناصر رفیعی

مداح: عباس حیدرزاده

بعد از اقامه نماز مغرب و عشا

سخنران: آیت الله سید محمد مهدی میرباقری

مداح: علی حبیب زاده

* مسجد مقدس جمکران

سخنران: حجت‌الاسلام و المسلمین ناصر رفیعی

مداحان: حاج سید علی حسینی نژاد و عباس محمدپور

زمان و مکان مراسم: بعداز اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد مقدس جمکران



*هیئت رزمندگان اسلام

سخنران: حجت‌الاسلام و المسلمین ناصر رفیعی

مداحان: حاج رضا ایزدی و کربلایی سید قاسم تحویلدار

زمان و مکان مراسم: از ساعت ۲۱ در مجتمع امام خمینی (ره) واقع در جنب گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) قم

*هیئت ثارالله

سخنران: آیت الله سید محمد مهدی میرباقری

مداحان: حاج عباس حیدرزاده و سینا کراری

زمان و مکان مراسم: از ساعت ۲۱ در مسجد دانشگاه قم واقع در بلوار الغدیر

*هیئت محبین اهلبیت (ع)

سخنران و مرثیه خوانی: حجت الاسلام احمد پناهیان

زمان و مکان مراسم: از ساعت ۱۶ در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س)

*هیئت حداث الحسین(ع)

سخنران: حجت الاسلام محمد میرزامحمدی

زمان و مکان مراسم: بنیاد، خیابان ذوالفقار ، مسجد علی بن ابی طالب(ع) همراه با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا

*هیئت فاطمیون

سخنران: حجت الاسلام و المسلمین مرتضی آقاتهرانی

مداحان: مهدی سلحشور، علی اکبر سلحشور، علی اصغر سلحشور

زمان و مکان مراسم: پس از اقامه نماز مغرب و عشا در میدان بسیج، خیابان ایرانی حسینیه فاطمیون قم

*هیئت خادم الرضا(ع)

سخنران: حجت الاسلام سید مهدی رضوی پور

مداحان: کربلایی علی زمانیان، سعید خواجه امیری، حسن رضاقلی

زمان و مکان مراسم: از ساعت ۲۱ در مجموعه ورزشی ۲ هزار نفری شهید حیدریان قم

*هیئت حسن بن علی (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام سید حسین مومنی

مداح: حسن شالبافان

زمان و مکان مراسم: از ساعت ۲۰:۳۰ در میدان روح‌الله، دبیرستان امام صادق (ع) قم

*هیئت کف العباس (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام و المسلمین میرزامحمدی

مداح: کربلایی حسن شالبافان

زمان و مکان مراسم: همراه با اقامه نماز ظهر و عصر در مسجد امام حسن عسکری(ع) واقع در چهاراه بازار

*هیئت متوسلین به حضرت علی اصغر (ع)

سخنران: حجت الاسلام محسن عباسی ولدی

شهیدخوانی: حاج حسین یکتا

مداح: کربلایی علی اکبر حائری

زمان و مکان مراسم: از ساعت ۲۱ در پردیسان بلوار ۲۲ بهمن، مجموعه‌ی فرهنگی ورزشی خانه مهندس

*هیئت یا زینب (س)

سخنران: حجت الاسلام سید بهاءالدین ضیایی

مداح: هادی خادم الحسینی

زمان و مکان مراسم: از ساعت ۱۷ در حسینیه حضرت زینب(س) واقع در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع)

*هیئت بهشت عباس(ع)

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضی طبسی

مداح: حاج حسن عطایی

زمان و مکان مراسم: مسجد امام حسن عسکری علیه السلام در چهاراه بازار از ساعت ۲۱

*هیئت اباعبدالحسین موج الحسین(ع)

سخنران: حجت‌الاسلام هادی الیاسی

مداحان: حاج سیدرضا تحویلدار ، سید جواد منتظری و مهدی صابری

زمان و مکان مراسم: بعد از نماز ظهر و عصر در حسینیه موج الحسین (ع) ۵۵ متری عماریاسر، کوچه ۳۷

غمخانه بی بی‌شهربانو (س)

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین بندانی نیشابوری

مداحان: حاج احمد واعظی و نریمان پناهی

زمان و مکان مراسم: از ساعت ۲۳، بلوار پیامبر اعظم(ی) جنب میدان آل یاسین

مراسم عزاداری مسجد اعظم قم

سخنران: حجت الاسلام سید حسین مومنی

مداح: حاج عباس حیدرزاده

زمان و مکان مراسم: بعدازاقامه نماز مغرب و عشا در مسجد اعظم قم